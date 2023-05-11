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Лига конференций
Фиорентина
11.05.2023 22:00 - : -
Базель
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Лига конференций
11 мая 2023, 15:51 |
171
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Фиорентина – Базель. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций

Поединок состоится 11 мая в 22:00 по Киеву

11 мая 2023, 15:51 |
171
1
Фиорентина – Базель. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая на «Артемио Франки» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Базелем». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Клуб явно не сможет повторить результаты прошлого сезона. Тогда, только перебравшись во Флоренцию, новый наставник Итальяно поднял подопечных на 7-е место. Весной казалось, что можно и замахнуться на повтор подобного, но подъем завершился очередным спадом. Впрочем, зато фиолетовые успешны в других турнирах. Они оформили право сыграть в финале кубка. Правда, в отличие от соперника, Интера, в 1/2 бившемся с Ювентусом, команда прошла андердога, Кремонезе. Кроме того, Винченцо со своими футболистами отлично проявили себя в Лиге конференций. Так в плей-офф итальянцы побеждали и Брагу, и Сивасспор, а в полуфинале в Познани разгромили Лех 4:1. И только потом расслабились, позволив полякам напоследок выиграть 3:2 - все-таки хлопнули дверью.

Базель

Команда в начале века, в 2002-2017 годах, 12 раз становилась чемпионом страны. Но потом прибавился разве что кубок Швейцарии, и то уже давно, в 2019-м году. На таком фоне 2-е место в прошлом розыгрыше чемпионата стало чуть ли не прорывом. Причем его ротблау не смогли подтвердить новыми успехами, упустив несколько позиций. Оставалась 1 надежда спасти сезон: выстрелить в Лиге конференций. Любопытно, что еще в летней квалификации были поражения Брондбю (датчан и вовсе прошли только по серии пенальти) и софийскому ЦСКА. А в группе заняли только 2-е место, под Слованом. И потом, в 1/8 финале, выбили того же представителя Братиславы по 11-метровым, после пары ничьих по 2:2. Зато до этого швейцарцы прошли Трабзонспор, а в 1/4 выбили Ниццу за счет гола на выезде в экстра-тайме, на 98-й минуте.

Статистика личных встреч

В 2015-м году клубы играли в групповом этапе Лиги Европы. Тогда Базель выиграл 2:1 на выезде и свели поединок вничью дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Фиорентину. Но и Базель играет ярко, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).

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Фиорентина Базель Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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