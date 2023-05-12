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Лига конференций
12 мая 2023, 11:04 | Обновлено 12 мая 2023, 11:12
134
0

Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Убежден, что шансы у Фиорентины все еще есть»

Наставник «Фиорентины» – о матче с «Базелем»

12 мая 2023, 11:04 | Обновлено 12 мая 2023, 11:12
134
0
Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Убежден, что шансы у Фиорентины все еще есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал оценку поражению команды от «Базеля» (1:2) в первой игре 1/2 финала Лиги конференций.

«На мой взгляд, мы провели хорошую игру. Такие команды, как «Базель», могут воспользоваться своими шансами. Нашей главной проблемой было то, что мы не забили второй гол, когда доминировали в игре. Однако они выиграли только первый матч, и мы воспользуемся своими шансами. Я убежден, что они у нас все еще есть.

Мы знали, что они опасны на стандартах, и они дважды наказали нас в этих ситуациях. Мы подошли к игре хорошо, поэтому так жаль. Они будут низко защищаться, нам нужно будет избежать ошибки, которую мы допустили в этот раз, позволив им контратаковать», – заявил Итальяно.

Ответная игра «Фиорентины» и «Базеля» состоится в Швейцарии 18 мая.

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Винченцо Итальяно Лига конференций Фиорентина Базель
Источник УЕФА
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