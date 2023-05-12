Первый матч полуфинала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Байером» завершился сенсацией. «Фиалки» подошли к матчу в статусе фаворита и на 25-й минуте этот статус подтвердили голом Артура Кабрала.

После забитого гола команда Винченцо Итальяно по-прежнему владела игровым преимуществом, но последняя 20-минутка матча получилась для хозяев шокирующей. Сначала 19-летний форвард гостей Энди Диуф сравнял счет, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте Зеки Амдуни шокировал «Артемио Франки» вторым голом. 1:2, и теперь «Фиорентине» придется очень сильно постараться в ответном матче в Швейцарии.

«Фиорентина» – «Базель» – 1:2

Голы: 1:0 – 25 Артур, 1:1 – 71 Диуф, 1:2 – 90+3 Амдуни.

«Фиорентина» – Терраччано, Додо, Мартинес, Раньери, Бираги, Бонавентура (Барак, 87), Амрабат (Кастровилли, 73), Мандрагора, Иконе (Куаме, 81), Гонсалес (Брекало, 73), Артур (Йович, 82).

«Базель» – Хитц, Ланг, Адамс, Пельмар, Калафьори (Миллар, 63), Джака, Бургер (Малес, 87), Диуф, Ндойе, Огюстен (Зекири, 77), Амдуни.

Предупреждения: Адамс (59), Бургер (72), Ндойе (78).

Видеообзор матча