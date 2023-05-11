Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Фиорентина
11.05.2023 22:00 – 43 1 : 0
Базель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 мая 2023, 21:45 | Обновлено 11 мая 2023, 22:22
157
0

Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 22:00 первые матчи 1/2 финала Лиги конференций

11 мая 2023, 21:45 | Обновлено 11 мая 2023, 22:22
157
0
Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в 22:00 пройдут первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар», а «Фиорентина» принимает «Базель».

22:00. Вест Хэм – АЗ Алкмар

22:00. Фиорентина – Базель

Стартовые составы команд

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
По теме:
Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар
Фиорентина – Базель. Йович остался в запасе
Вест Хэм – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
АЗ Алкмаар Вест Хэм Лига конференций смотреть онлайн Фиорентина Базель
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 мая 2023, 23:59 1
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Теннис | 11 мая 2023, 17:51 13
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме

Ангелина уверенно разобралась с Анной Блинковой

Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
Футбол | 11.05.2023, 19:37
Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Футбол | 11.05.2023, 13:23
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейбол | 11.05.2023, 07:00
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
11.05.2023, 12:12 2
Хоккей
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 18
Футбол
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
09.05.2023, 23:54 23
Футбол
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
09.05.2023, 20:50 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности