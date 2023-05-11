11.05.2023 22:00 – 43’ 1 : 0
Лига конференций11 мая 2023, 21:45 | Обновлено 11 мая 2023, 22:22
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Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 22:00 первые матчи 1/2 финала Лиги конференций
11 мая 2023, 21:45 | Обновлено 11 мая 2023, 22:22
157
0
11 мая в 22:00 пройдут первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар», а «Фиорентина» принимает «Базель».
22:00. Вест Хэм – АЗ Алкмар
22:00. Фиорентина – Базель
Стартовые составы команд
The teams are in 👕— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 11, 2023
Strongest XI here is? 🤔#UECL
События матча
25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
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