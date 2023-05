Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая в 22:00 пройдут первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.

«Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар», а «Фиорентина» принимает «Базель».

22:00. Вест Хэм – АЗ Алкмар

22:00. Фиорентина – Базель

Стартовые составы команд

