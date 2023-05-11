Вест Хэм одержал волевую победу над АЗ Алкмаар в Лиге конференций
Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах
В первом матче полуфинала Лиги конференций «Вест Хэм» на своем поле обыграл АЗ Алкмаар (2:1).
Счет открыл хавбек гостей Тиджани Рейндерс на 42-й минуте. Однако хозяева поля отличились дважды во втором тайме.
На 67-й минуте хавбек Саид Бенрама сравнял счет с пенальти, а на 76-й минуте Майкл Антонио принес «Вест Хэму» победу.
Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах.
Лига конференций. 1/2 финала
Первый матч. 11 мая, Лондон
Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1
Голы: Бенрама, 67 (пен), Майкл Антонио, 76 – Рейндерс, 41
Видеообзор матча
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