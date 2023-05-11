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Лига конференций
Вест Хэм
11.05.2023 22:00 – FT 2 : 1
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 мая 2023, 23:59 | Обновлено 12 мая 2023, 00:49
142
0

Вест Хэм одержал волевую победу над АЗ Алкмаар в Лиге конференций

Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах

11 мая 2023, 23:59 | Обновлено 12 мая 2023, 00:49
142
0
Вест Хэм одержал волевую победу над АЗ Алкмаар в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче полуфинала Лиги конференций «Вест Хэм» на своем поле обыграл АЗ Алкмаар (2:1).

Счет открыл хавбек гостей Тиджани Рейндерс на 42-й минуте. Однако хозяева поля отличились дважды во втором тайме.

На 67-й минуте хавбек Саид Бенрама сравнял счет с пенальти, а на 76-й минуте Майкл Антонио принес «Вест Хэму» победу.

Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах.

Лига конференций. 1/2 финала

Первый матч. 11 мая, Лондон

Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1

Голы: Бенрама, 67 (пен), Майкл Антонио, 76 – Рейндерс, 41

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Тейьяни Рейндерс (АЗ Алкмаар).
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Лига конференций Вест Хэм АЗ Алкмаар Саид Бенрама Майкл Антонио Тиджани Рейндерс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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