Дэвид МОЙЕС: «Очень доволен тем, как мы сыграли в атаке»

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над нидерландским АЗ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы победили с преимуществом в один мяч и не более того. Противостояние очень равное. Проиграй мы с минимальной разницей, нельзя было бы сказать, что для нас все кончено. Я очень доволен тем, как мы сыграли в атаке, это очень важный момент», - сказал Мойес.

Ответная встреча состоится 18 мая в Алкмааре.