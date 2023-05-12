Лига конференций12 мая 2023, 04:32 | Обновлено 12 мая 2023, 04:46
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Дэвид МОЙЕС: «Очень доволен тем, как мы сыграли в атаке»
Наставник «Вест Хэма» – о победе над АЗ
12 мая 2023, 04:32 | Обновлено 12 мая 2023, 04:46
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Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над нидерландским АЗ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Мы победили с преимуществом в один мяч и не более того. Противостояние очень равное. Проиграй мы с минимальной разницей, нельзя было бы сказать, что для нас все кончено. Я очень доволен тем, как мы сыграли в атаке, это очень важный момент», - сказал Мойес.
Ответная встреча состоится 18 мая в Алкмааре.
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