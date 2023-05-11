11 мая на «Лондон Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» встретится с «АЗ Алкмаар». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда проводит худший сезон при Дэвиде Мойесе. И не зря несколько раз опытнейший шотландец оказывался на грани увольнения. Но в решающий момент все-таки получалось взять очередную победу. Впрочем, до сих пор нельзя сказать, что риск падения в Чемпионшип полностью нивелирован, хотя в середине весны получилось набрать ряд бесценных очков. Зато при этом молотобойцы показывали практически стопроцентную статистику в Лиге конференций, при том, что начали там играть еще с летней квалификации. Только в четвертьфинале, на поле Гента, англичане позволили хозяевам сравнять счет. Но после этого в Лондоне была разгромная победа над бельгийцами. Впрочем сейчас будет, пожалуй, сильнейший из противников - например, в 1/8 финала британцы разобрались с АЕК Ларнака.

АЗ Алкмаар

Клуб достаточно опытный и статусный. Несколько раз он смог даже чемпионом Нидерландов стать, неоднократно выигрывал голландский кубок. Да и на евроарене это далеко не новичок - еще в 1981-м году добирался до финала Кубка УЕФА. По итогам прошлого сезона сырные фермеры финишировали 5-ми. Сейчас в Эредивизии забрались выше, даже были шансы потеснить Аякс, а то и ПСВ. Но главным успехом подопечных Паскаля Янсена можно назвать выступления в Лиге конференций. Там, как и Вест Хэм, стартовав с летней квалификации, потом АЗ выиграл свою группу, а в 1/8 финала сенсационно выбили Лацио - по 2:1 в обоих матчах (пусть даже итальянцы, похоже, к тому моменту решили сделать весной акцент на Серии А). В апреле, правда, проиграли 0:2 Андерлехту. Но потом получилось взять реванш, после чего последовал успех в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Вест Хэм редко пробивался в еврокубки. Так что не удивительно, что он впервые сыграет с АЗ.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки больше верят в хозяев арены. Рекомендуем согласиться, можно даже попробовать фору -1 гол (коэффициент - 2,1).