Вест Хэм – АЗ Алкмаар – 2:1. Полшага для молотобойцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций
В первом матче полуфинала Лиги конференций «Вест Хэм» на своем поле обыграл АЗ Алкмаар (2:1).
Счет открыл хавбек гостей Тиджани Рейндерс на 42-й минуте. Однако хозяева поля отличились дважды во втором тайме. На 67-й минуте хавбек Саид Бенрама сравнял счет с пенальти, а на 76-й минуте Майкл Антонио принес «Вест Хэму» победу.
Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах.
Лига конференций. 1/2 финала
Первый матч. 11 мая, Лондон
Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1
Голы: Бенрама, 67 (пен), Майкл Антонио, 76 – Рейндерс, 41
Видеообзор матча
События матча
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