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Лига конференций
Вест Хэм
11.05.2023 22:00 – FT 2 : 1
АЗ Алкмаар
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Лига конференций
12 мая 2023, 00:40 | Обновлено 12 мая 2023, 00:53
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Вест Хэм – АЗ Алкмаар – 2:1. Полшага для молотобойцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций

12 мая 2023, 00:40 | Обновлено 12 мая 2023, 00:53
101
0
Вест Хэм – АЗ Алкмаар – 2:1. Полшага для молотобойцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче полуфинала Лиги конференций «Вест Хэм» на своем поле обыграл АЗ Алкмаар (2:1).

Счет открыл хавбек гостей Тиджани Рейндерс на 42-й минуте. Однако хозяева поля отличились дважды во втором тайме. На 67-й минуте хавбек Саид Бенрама сравнял счет с пенальти, а на 76-й минуте Майкл Антонио принес «Вест Хэму» победу.

Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах.

Лига конференций. 1/2 финала

Первый матч. 11 мая, Лондон

Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1

Голы: Бенрама, 67 (пен), Майкл Антонио, 76 – Рейндерс, 41

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Тейьяни Рейндерс (АЗ Алкмаар).
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АЗ Алкмаар видео голов и обзор Майкл Антонио Вест Хэм Лига конференций Саид Бенрама Тиджани Рейндерс
Источник Sport.ua
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