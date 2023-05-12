В первом матче полуфинала Лиги конференций «Вест Хэм» на своем поле обыграл АЗ Алкмаар (2:1).

Счет открыл хавбек гостей Тиджани Рейндерс на 42-й минуте. Однако хозяева поля отличились дважды во втором тайме. На 67-й минуте хавбек Саид Бенрама сравнял счет с пенальти, а на 76-й минуте Майкл Антонио принес «Вест Хэму» победу.

Ответный полуфинальный матч пройдет 18 мая в Нидерландах.

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Лига конференций. 1/2 финала

Первый матч. 11 мая, Лондон

Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1

Голы: Бенрама, 67 (пен), Майкл Антонио, 76 – Рейндерс, 41

Видеообзор матча