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  4. Нереальная сумма для Шахтера. Вест Хэм установил ценник на Луиса Гильерме
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 18:15 |
1144
2

Нереальная сумма для Шахтера. Вест Хэм установил ценник на Луиса Гильерме

За бразильца «молотобойцы» хотят получить на 7 миллионов больше, чем заплатили

24 марта 2025, 18:15 |
1144
2
Нереальная сумма для Шахтера. Вест Хэм установил ценник на Луиса Гильерме
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Руководство «Вест Хэма» в летнее трансферное окно действительно будет готово продать 19-летнего вингера Луиса Гильерме, который был куплен летом 2024-го за 23 миллиона евро, но так и не стал к текущему моменту важной фигурой для команды.

Продажу бразильского вингера «молотобойцы» будут готовы рассмотреть в том случае, если получат хорошее предложение.

В настоящий момент «Вест Хэм» не готов рассматривать предложения по Луису Гильерме на сумму ниже 30 миллионов евро. Именно такой ценник на футболиста установили лондонцы и теперь клуб готов посмотреть на поведение всех заинтересованных в услугах бразильца сторон.

По имеющейся информации, за ситуацией вокруг Луиса Гильерме следит не только «Шахтер», который пытался купить вингера в зимнее трансферное окно, но и «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Фламенго» и «Атлетико».

Сам футболист готов покинуть «Вест Хэм», если там не смогут гарантировать ему стабильную игровую практику, чтобы перейти в команду, где на него будут делать ставку как на игрока основы.

В текущем сезоне Луис Гильерме сыграл лишь 50 минут в рамках 7 матчей в АПЛ.

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Луис Гильерме Вест Хэм Шахтер Донецк Фламенго Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Кристал Пэлас
Алексей Сливченко Источник: Caughtoffside
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Комментарии 2
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WalterBlack
За такі гроші на ринку є набагато кращі варіанти тому думаю вже на цьому можна закінчити перемовини
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+4
Фанькин кот
За лавочника - не слишком ли дорого? Если этот Гильерме такой перспективный (всяко бывает) - пусть отдадут его в аренду куда-то. Пусть там зарекомендует себя, покажет, что он стоит этих денег.
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0
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