Нереальная сумма для Шахтера. Вест Хэм установил ценник на Луиса Гильерме

Руководство «Вест Хэма» в летнее трансферное окно действительно будет готово продать 19-летнего вингера Луиса Гильерме, который был куплен летом 2024-го за 23 миллиона евро, но так и не стал к текущему моменту важной фигурой для команды.

Продажу бразильского вингера «молотобойцы» будут готовы рассмотреть в том случае, если получат хорошее предложение.

В настоящий момент «Вест Хэм» не готов рассматривать предложения по Луису Гильерме на сумму ниже 30 миллионов евро. Именно такой ценник на футболиста установили лондонцы и теперь клуб готов посмотреть на поведение всех заинтересованных в услугах бразильца сторон.

По имеющейся информации, за ситуацией вокруг Луиса Гильерме следит не только «Шахтер», который пытался купить вингера в зимнее трансферное окно, но и «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Фламенго» и «Атлетико».

Сам футболист готов покинуть «Вест Хэм», если там не смогут гарантировать ему стабильную игровую практику, чтобы перейти в команду, где на него будут делать ставку как на игрока основы.

В текущем сезоне Луис Гильерме сыграл лишь 50 минут в рамках 7 матчей в АПЛ.