Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник
Ранее сообщалось, что «горняки» отказались от подписания бразильца
«Шахтер» все еще сохраняет интерес к 18-летнему правому вингеру «Вест Хэма» Луису Гильерме, сообщает блогер Игорь Бурбас.
«По моей информации, еще не поставлена точка в переговорах с игроком «Вест Хэма» Луисом Гильерме. Тоже молодой бразилец, и в переговорах фигурирует цена до 20 миллионов [евро]. «Шахтер» закупается и закупается дорого», – заявил Бурбас.
Ранее в СМИ просочилась информация о том, что «горняки» отказались от идеи приглашения Луиса Гильерме, так как футболиста и его окружение якобы не привлекает идея с переездом из АПЛ в УПЛ.
Луис Гильерме перешел из «Палмейраса» в «Вест Хэм» летом минувшего года за 23 миллиона евро, но с тех пор провел лишь 48 минут в рамках 6 поединков АПЛ за «молотобойцев».
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