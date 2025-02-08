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  4. Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 22:17 |
691
1

Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник

Ранее сообщалось, что «горняки» отказались от подписания бразильца

08 февраля 2025, 22:17 |
691
1
Шахтеру все еще интересен Луис Гильерме из Вест Хэма – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

«Шахтер» все еще сохраняет интерес к 18-летнему правому вингеру «Вест Хэма» Луису Гильерме, сообщает блогер Игорь Бурбас.

«По моей информации, еще не поставлена точка в переговорах с игроком «Вест Хэма» Луисом Гильерме. Тоже молодой бразилец, и в переговорах фигурирует цена до 20 миллионов [евро]. «Шахтер» закупается и закупается дорого», – заявил Бурбас.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что «горняки» отказались от идеи приглашения Луиса Гильерме, так как футболиста и его окружение якобы не привлекает идея с переездом из АПЛ в УПЛ.

Луис Гильерме перешел из «Палмейраса» в «Вест Хэм» летом минувшего года за 23 миллиона евро, но с тех пор провел лишь 48 минут в рамках 6 поединков АПЛ за «молотобойцев».

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Луис Гильерме Вест Хэм Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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PullBen
ну якщо зіграв лиш 6 матчів у АПЛ то має бути на то причина. 20 млн за гравця заміни, Шахтарю потрібно двічі подумати...
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