Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций
Лига конференций
19 мая 2023, 01:10 | Обновлено 19 мая 2023, 02:23
213
0

Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций

В финальном матче 7 июня в Праге встретятся «Фиорентина» и «Вест Хэм»

19 мая 2023, 01:10 | Обновлено 19 мая 2023, 02:23
213
0
Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги конференций.

В финальном поединке встретятся «Фиорентина» и «Вест Хэм». Матч пройдет 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».

Итальянская «Фиорентина» имеет в активе один евротрофей – Кубок кубков 1960/61.

Английский «Вест Хэм» побеждал в Кубке кубков 1964/65 и проиграл в финале 1975/76, кроме того имеет в активе победу во второстепенном Кубке Интертото 1999.

Лига конференций. 1/2 финала

Ответные матчи, 18 мая

22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Вест Хэм (Англия) – 0:1

Гол: Пабло Форнальс, 90+4

Первый матч – 1:2

22:00. Базель (Швейцария) – Фиорентина (Италия) – 1:3 (д.в.)

Голы: Зеки Амдуни, 55 – Ніколас Гонсалес, 35, 72, Антонин Барак, 120+10.

Первый матч – 2:1

Финал. 7 июня. Прага. Фортуна Арена

  • Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия)

Сетка плей-офф

По теме:
Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1. Жирная точка на 90+4. Видео гола и обзор матча
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы
Лига конференций Вест Хэм АЗ Алкмаар Фиорентина Базель статистические расклады выбор редакции Фиорентина - Вест Хэм
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?
Футбол | 18 мая 2023, 12:31 15
«Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?
«Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?

Вячеслав Фридман рассказал о позиции клуба

Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в.) Драматичный овертайм. Видео голов и обзор
Футбол | 19 мая 2023, 01:50 0
Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в.) Драматичный овертайм. Видео голов и обзор
Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в.) Драматичный овертайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы

Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Футбол | 19.05.2023, 00:40
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти
Футбол | 18.05.2023, 03:19
Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти
Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Футбол | 18.05.2023, 20:12
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 9
Футбол
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
17.05.2023, 00:35 35
Теннис
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
17.05.2023, 17:59 101
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 1
Зимние виды
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 70
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности