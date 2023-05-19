Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций
В финальном матче 7 июня в Праге встретятся «Фиорентина» и «Вест Хэм»
По итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги конференций.
В финальном поединке встретятся «Фиорентина» и «Вест Хэм». Матч пройдет 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».
Итальянская «Фиорентина» имеет в активе один евротрофей – Кубок кубков 1960/61.
Английский «Вест Хэм» побеждал в Кубке кубков 1964/65 и проиграл в финале 1975/76, кроме того имеет в активе победу во второстепенном Кубке Интертото 1999.
Лига конференций. 1/2 финала
Ответные матчи, 18 мая
22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Вест Хэм (Англия) – 0:1
Гол: Пабло Форнальс, 90+4
Первый матч – 1:2
22:00. Базель (Швейцария) – Фиорентина (Италия) – 1:3 (д.в.)
Голы: Зеки Амдуни, 55 – Ніколас Гонсалес, 35, 72, Антонин Барак, 120+10.
Первый матч – 2:1
Финал. 7 июня. Прага. Фортуна Арена
- Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия)
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