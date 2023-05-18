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АЗ Алкмаар
18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Вест Хэм Проходит дальше
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Лига конференций
18 мая 2023, 23:59 | Обновлено 19 мая 2023, 00:43
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Вест Хэм второй раз обыграл АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций

Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте полуфинала ЛК

18 мая 2023, 23:59 | Обновлено 19 мая 2023, 00:43
233
0
Вест Хэм второй раз обыграл АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Вест Хэм» второй раз обыграл нидерландский АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций.

Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте ответного матча.

В финале «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины» или «Базеля», противостояние которых будут решаться в дополнительное время.

Лига конференций. 1/2 финала

Ответный матч, 19 мая

АЗ Алкмаар – Вест Хэм – 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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