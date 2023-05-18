Вест Хэм второй раз обыграл АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций

Английский «Вест Хэм» второй раз обыграл нидерландский АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций.

Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте ответного матча.

В финале «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины» или «Базеля», противостояние которых будут решаться в дополнительное время.

Лига конференций. 1/2 финала

Ответный матч, 19 мая

АЗ Алкмаар – Вест Хэм – 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

Видеообзор матча