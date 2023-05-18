18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Вест Хэм Проходит дальше
Лига конференций18 мая 2023, 23:59 | Обновлено 19 мая 2023, 00:43
233
0
Вест Хэм второй раз обыграл АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций
Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте полуфинала ЛК
18 мая 2023, 23:59 | Обновлено 19 мая 2023, 00:43
233
0
Английский «Вест Хэм» второй раз обыграл нидерландский АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций.
Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте ответного матча.
В финале «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины» или «Базеля», противостояние которых будут решаться в дополнительное время.
Лига конференций. 1/2 финала
Ответный матч, 19 мая
АЗ Алкмаар – Вест Хэм – 0:1
Гол: Форнальс, 90+4
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
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