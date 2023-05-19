В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между клубами «Аз Алкмаар» и «Вест Хэм». Игра завершилась минимально победой англичан со счетом 1:0.

В первой встречи в Лондоне «молотобойцы» также одержали победу – 2:1. По сумме двух встреч «Вест Хэм» вышел в финале еврокубка, где сыграет с «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч

Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1 [первый матч – 1:2]

Гол: Форнальс, 90+4