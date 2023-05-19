18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Вест Хэм Проходит дальше
Лига конференций19 мая 2023, 02:39 |
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Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1. Жирная точка на 90+4. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги конференций
19 мая 2023, 02:39 |
147
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В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между клубами «Аз Алкмаар» и «Вест Хэм». Игра завершилась минимально победой англичан со счетом 1:0.
В первой встречи в Лондоне «молотобойцы» также одержали победу – 2:1. По сумме двух встреч «Вест Хэм» вышел в финале еврокубка, где сыграет с «Фиорентиной».
Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч
Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1 [первый матч – 1:2]
Гол: Форнальс, 90+4
Видеобзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
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