Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1. Жирная точка на 90+4. Видео гола и обзор матча
Лига конференций
АЗ Алкмаар
18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Вест Хэм Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 мая 2023, 02:39 |
147
0

Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1. Жирная точка на 90+4. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги конференций

19 мая 2023, 02:39 |
147
0
Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1. Жирная точка на 90+4. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Форнальс

В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между клубами «Аз Алкмаар» и «Вест Хэм». Игра завершилась минимально победой англичан со счетом 1:0.

В первой встречи в Лондоне «молотобойцы» также одержали победу – 2:1. По сумме двух встреч «Вест Хэм» вышел в финале еврокубка, где сыграет с «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч

Аз Алкмаар – Вест Хэм – 0:1 [первый матч – 1:2]

Гол: Форнальс, 90+4

Видеобзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
По теме:
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций
АЗ Алкмаар Вест Хэм видео голов и обзор Лига конференций Пабло Форнальс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах
Футбол | 18 мая 2023, 20:47 11
Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах
Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах

Французский клуб планирует делать ставку на других исполнителей

Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов
Футбол | 19 мая 2023, 02:30 0
Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов
Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов

Лондонцы хотят подписать Лаутаро Мартинеса

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 18.05.2023, 19:05
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Футбол | 18.05.2023, 05:46
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Футбол | 18.05.2023, 13:25
Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 10
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
18.05.2023, 00:05 4
Хоккей
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
17.05.2023, 00:35 35
Теннис
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
17.05.2023, 10:07 25
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности