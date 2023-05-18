АЗ Алкмаар – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Повторная игра 1/2 финала Лиги конференций состоится 18 мая в 22:00 по Киеву
В четверг, 18 мая, в Алкмааре состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором «Алкмаар» вновь выяснит отношения с «Вест Хэмом». Первая встреча команд в Англии завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Напомним, встреча «Вест Хэма» и «Базеля» в первом полуфинале стала для клубов исторической – они впервые сошлись тет-а-тет на официальном уровне.
АЗ Алкмаар – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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