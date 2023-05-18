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Лига конференций
18 мая 2023, 15:34 |
16
0

АЗ Алкмаар – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Повторная игра 1/2 финала Лиги конференций состоится 18 мая в 22:00 по Киеву

18 мая 2023, 15:34 |
16
0
АЗ Алкмаар – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, в Алкмааре состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором «Алкмаар» вновь выяснит отношения с «Вест Хэмом». Первая встреча команд в Англии завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Напомним, встреча «Вест Хэма» и «Базеля» в первом полуфинале стала для клубов исторической – они впервые сошлись тет-а-тет на официальном уровне.

АЗ Алкмаар – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Лига конференций АЗ Алкмаар Вест Хэм
Источник Sport.ua
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