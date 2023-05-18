Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
18 мая 2023, 22:33 |
112
0

Байер – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ответный матч полуфинала Лиги Европы

18 мая 2023, 22:33 |
112
0
Байер – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Байер Леверкузен

Сегодня, 18 мая «Байер» в ответном матче полуфинала Лиги Европы примет «Рому» после поражения 0:1 в Риме. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Паласиос, Демирбай, Фримпонг, Виртц, Диаби, Азмун

«Рома»: Руй Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Зеки Челик, Бове, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Абрахам, Белотти

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

По теме:
Влахович и Сусо. Ювентус и Севилья обменялись голами во втором тайме
Севилья – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус
Байер Рома Рим Байер - Рома Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Футбол | 18 мая 2023, 05:46 23
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан

Тренер и Ассоциация достигли соглашения

Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Футбол | 18 мая 2023, 15:02 6
Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги

Наставник «Ракува» пользуется спросом на рынке

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 18.05.2023, 19:05
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
Футбол | 18.05.2023, 21:20
Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 17.05.2023, 22:51
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
17.05.2023, 20:20
Футбол
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
18.05.2023, 00:05 4
Хоккей
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
17.05.2023, 00:35 35
Теннис
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
16.05.2023, 23:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности