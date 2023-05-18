Лига Европы18 мая 2023, 22:33 |
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Байер – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ответный матч полуфинала Лиги Европы
18 мая 2023, 22:33 |
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Сегодня, 18 мая «Байер» в ответном матче полуфинала Лиги Европы примет «Рому» после поражения 0:1 в Риме. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Паласиос, Демирбай, Фримпонг, Виртц, Диаби, Азмун
«Рома»: Руй Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Зеки Челик, Бове, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Абрахам, Белотти
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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