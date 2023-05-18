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Лига Европы
18 мая 2023, 10:21 | Обновлено 18 мая 2023, 10:24
238
0

Байер – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

Поединок состоится 18 мая в 22:00 по Киеву

18 мая 2023, 10:21 | Обновлено 18 мая 2023, 10:24
238
0
Байер – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая на «Бай-Арена» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Байер» встретится с «Ромой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда не сможет повторить в Бундеслиге результаты прошлого сезона. Тогда, перебравшись из родной Швейцарии, Сеоане смог вернуть наконец-то своих подопечных в квартет лидеров. Но уже осенью Георардо лишился должности, и это никого не удивило, уж очень паршиво играл коллектив на старте нового цикла. Тот спад не смог компенсировать работа преемника, Хави Алонсо, хотя в зону еврокубков аспиринщики вернулись. Зато в Лиге Европы немцы смогли, начав с 2:3 дома против Монако, выбить не только их, но и Ференцварош с Юнионом Сен-Жиллуа. Впрочем, в паре и с венграми, и с бельгийцами они были изначально явными фаворитами. Вот итальянцы выглядели серьезным конкурентов. В Риме был неплохой в целом поединок - но с поражением, пусть и минимальным.

Рома

Клуб рассматривается как 1 из грандов итальянского футбола. Но все больше это уже негласное звание воспринимается на инерции, ведь главный индикатор для подобных коллективов - это участие в Лиге чемпионов. А туда не смог вернуть волков и предшественники Моуринью, и сам Жозе в прошлом сезоне - тогда он только Лигу конференций выиграл. Более того, Особенный, с громадной вероятностью, и сейчас проиграл гонку в Кальчо за топ-4, причем виновным в этом сами: все решили поражения во 2-й половине весны. Португалец может надеяться только на Лигу Европы. Хотя там были поражения джалоросси от Лудогорца с Бетисом в группе и Ред Буллу и Фейеноорду зимой. Впрочем, главное, что показывал коллектив в итоге главное, результат. В прошлый четверг это тоже удалось: единственный гол забил Беве.
Статистика личных встреч

До этого цикла статистика была равной. В 2004-м, в Лиге чемпионов, Байер выиграл дома и взял ничью на выезде. Спустя десяток лет, в 2015-м, этим же ответила Рома.

Прогноз

Букмекерские конторы вполне допускают реванш Байера. Но Рома закроется, и может преуспеть. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,73).

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Источник Sport.ua
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