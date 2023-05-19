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18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Рома Проходит дальше
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Лига Европы
19 мая 2023, 00:03 | Обновлено 19 мая 2023, 00:11
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6

Байер не справился с автобусом Волков. Рома – в финале Лиги Европы

Команда Моуриньо отстояла минимальное преимущество

19 мая 2023, 00:03 | Обновлено 19 мая 2023, 00:11
701
6
Байер не справился с автобусом Волков. Рома – в финале Лиги Европы
ФК Рома

Первым финалистом Лиги Европы сезона 2022/2023 стала «Рома». После домашней победы 1:0 над «Байером» в Леверкузене команда Жозе Моуриньо откровенно припарковала автобус, сосредоточившись лишь на защите собственных ворот.

Такая тактика от «Особенного» оказалась действенной. Несмотря на огромное территеритальное преимущество, «Байер» создал мало опасных моментов у ворот Руя Патрисиу, и распечатать ворота «Волков» так и не сумел.

«Рома» выходит в финале, где сыграет с победителем противостояния между «Севильей» и «Ювентусом», которое перешло в овертайм.

«Байер» – «Рома» – 0:0 (первый матч – 0:1)

«Байер» – Градецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапье, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.

«Рома» – Руй Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.

Предупреждения: Инкапье (45), Паласиос (56), Баккер (70), Рожер (70), Кристанте (89), Диаби (90), Тапсоба (90), Хаби Алонсо (90), Абрахам (90).

По теме:
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Рома Рим Байер Байер - Рома Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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K_Sarioglo@i.ua
За такі ігри як грала Рома команди треба карати. Скажімо, ставити в їх ворота наприкінці пенальті (до речі привід був). За весь матч завдати лише одного удару і то повз ворота і не перетинати свою половину поля - це просто огидно.
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+2
Иван Качура
Вболіваю в фіналі ліги Європи за команду Моурінью 👍
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0
Виктор Войцеховский
Опять никакой сейчас тренер, по мнению многих, Маур вывел свой достаточно скромный клуб в финал еврокубка.
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0
Saar
Норм. В ЛЧ італійська команда у фіналі і тепер Рома в ЛЄ . Поздоровляю Тому!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
жаль Баер.
очень симпатичная команада, весь матч атаковали но автобус Моуринью пробить не смогли.
Рома за весь матчч ни одного удара по воротам не нанесла, глухая супероборона.
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0
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