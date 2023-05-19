Байер не справился с автобусом Волков. Рома – в финале Лиги Европы

Первым финалистом Лиги Европы сезона 2022/2023 стала «Рома». После домашней победы 1:0 над «Байером» в Леверкузене команда Жозе Моуриньо откровенно припарковала автобус, сосредоточившись лишь на защите собственных ворот.

Такая тактика от «Особенного» оказалась действенной. Несмотря на огромное территеритальное преимущество, «Байер» создал мало опасных моментов у ворот Руя Патрисиу, и распечатать ворота «Волков» так и не сумел.

«Рома» выходит в финале, где сыграет с победителем противостояния между «Севильей» и «Ювентусом», которое перешло в овертайм.

«Байер» – «Рома» – 0:0 (первый матч – 0:1)

«Байер» – Градецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапье, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.

«Рома» – Руй Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.

Предупреждения: Инкапье (45), Паласиос (56), Баккер (70), Рожер (70), Кристанте (89), Диаби (90), Тапсоба (90), Хаби Алонсо (90), Абрахам (90).