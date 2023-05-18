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Лига Европы
18 мая 2023, 05:04 |
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Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 мая в 22:00 по Киеву

18 мая 2023, 05:04 |
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Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, в Леверкузене на стадионе «БайАрена» состоится повторный поединок полуфинала Лиги Европы, в котором «Байер» выяснит отношения с римской «Ромой». Первая встреча команд в Италии завершилась победой римлян со счетом 1:0.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

На сегодня соперники провели между собой пять очных поединков. На счету «Байера» одна победа, а в активе у «Ромы» два выигрыша, еще два матча завершились вничью.

Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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