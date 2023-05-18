В четверг, 18 мая, в Леверкузене на стадионе «БайАрена» состоится повторный поединок полуфинала Лиги Европы, в котором «Байер» выяснит отношения с римской «Ромой». Первая встреча команд в Италии завершилась победой римлян со счетом 1:0.

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

На сегодня соперники провели между собой пять очных поединков. На счету «Байера» одна победа, а в активе у «Ромы» два выигрыша, еще два матча завершились вничью.

Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция