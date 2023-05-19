Жозе МОУРИНЬО: «Мне было без разницы, кто станет соперником в финале ЛЕ»

Во вторник, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между клубами «Байер» и «Рома». Игра завершилась со счетом 0:0.

В первом поединке в Риме хозяева выиграли 1:0. По сумме двух встреч в финал ЛЕ прошла «Рома».

После завершения встречи наставник римлян Жозе Моуриньо прокомментировал успех команды:

«Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение, уже погибло минимум 9 человек – ред.). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.

Возвращаясь к игре, это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта.

Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов «Ромы», которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость.

И «Севилья», и «Ювентус» очень сильны, мне было без разницы, кто станет соперником. Мы подумаем об этом позже».