Сегодня, 18 мая «Байер» в ответном матче полуфинала Лиги Европы примал «Рому» после поражения 0:1 в Риме. Матч завершился вничью 0:0.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Паласиос, Демирбай, Фримпонг, Виртц, Диаби, Азмун

«Рома»: Руй Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Зеки Челик, Бове, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Абрахам, Белотти

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: