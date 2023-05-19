Лига Европы19 мая 2023, 00:58 | Обновлено 19 мая 2023, 02:28
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Байер – Рома – 0:0. Рома на автобусе заехала в финал. Обзор матча
Ответный матч полуфинала Лиги Европы
19 мая 2023, 00:58 | Обновлено 19 мая 2023, 02:28
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Сегодня, 18 мая «Байер» в ответном матче полуфинала Лиги Европы примал «Рому» после поражения 0:1 в Риме. Матч завершился вничью 0:0.
Стартовые составы команд на матч:
«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Паласиос, Демирбай, Фримпонг, Виртц, Диаби, Азмун
«Рома»: Руй Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Зеки Челик, Бове, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Абрахам, Белотти
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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