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Байер
18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Рома Проходит дальше
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Лига Европы
19 мая 2023, 00:58 | Обновлено 19 мая 2023, 02:28
338
0

Байер – Рома – 0:0. Рома на автобусе заехала в финал. Обзор матча

Ответный матч полуфинала Лиги Европы

19 мая 2023, 00:58 | Обновлено 19 мая 2023, 02:28
338
0
Байер – Рома – 0:0. Рома на автобусе заехала в финал. Обзор матча
ФК Байер Леверкузен

Сегодня, 18 мая «Байер» в ответном матче полуфинала Лиги Европы примал «Рому» после поражения 0:1 в Риме. Матч завершился вничью 0:0.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Паласиос, Демирбай, Фримпонг, Виртц, Диаби, Азмун

«Рома»: Руй Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Зеки Челик, Бове, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Абрахам, Белотти

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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