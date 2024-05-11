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  4. Байер предложил фанатам бесплатно сделать тату в честь особого сезона
Германия
11 мая 2024, 10:48 |
96
0

Байер предложил фанатам бесплатно сделать тату в честь особого сезона

Леверкузенцам еще предстоит сыграть два финала

11 мая 2024, 10:48 |
96
0
Байер предложил фанатам бесплатно сделать тату в честь особого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский «Байер» предложил болельщикам сделать бесплатные татуировки в память о первой победе в Бундеслиге и рекордной беспроигрышной серии.

Команда под руководством Хаби Алонсо 9 мая сыграла вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинале Лиги Европы, тем самым продлив рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах, побив рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА.

Клуб охарактеризовал предложение татуировок как «особую акцию в конце особенного сезона». «Байер» предлагает болельщикам до конца сезона возможность бесплатно выбрать одну из предложенных татуировок.

«Запишитесь на прием прямо сейчас, чтобы увековечить этот уникальный сезон на своей коже», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Байеру» предстоит еще два финала: в Кубке Германии с «Кайзерслаутерном» и в Лиге Европы с итальянской «Аталантой».

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Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу татуировка
Юрій Вишневський Источник: ESPN
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