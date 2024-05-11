Байер предложил фанатам бесплатно сделать тату в честь особого сезона

Леверкузенский «Байер» предложил болельщикам сделать бесплатные татуировки в память о первой победе в Бундеслиге и рекордной беспроигрышной серии.

Команда под руководством Хаби Алонсо 9 мая сыграла вничью с «Ромой» (2:2) в ответном полуфинале Лиги Европы, тем самым продлив рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах, побив рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА.

Клуб охарактеризовал предложение татуировок как «особую акцию в конце особенного сезона». «Байер» предлагает болельщикам до конца сезона возможность бесплатно выбрать одну из предложенных татуировок.

«Запишитесь на прием прямо сейчас, чтобы увековечить этот уникальный сезон на своей коже», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Байеру» предстоит еще два финала: в Кубке Германии с «Кайзерслаутерном» и в Лиге Европы с итальянской «Аталантой».