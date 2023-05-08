8 мая на «Амексе» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Эвертоном».

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Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на Setanta Sports.

Главный тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды.

Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд