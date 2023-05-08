Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 35-го тура АПЛ
8 мая на «Амексе» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Эвертоном».
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Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на Setanta Sports.
Главный тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды.
Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face Everton in the #PL today. 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 8, 2023
📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/HnvTMZRBxH
Team news is in! 📋 #BHAEVE— Everton (@Everton) May 8, 2023
2️⃣ changes as Mina and Patterson start. 🔄
COYB!!! ✊ pic.twitter.com/T37zWISWkd
События матча
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