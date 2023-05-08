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  4. Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брайтон
08.05.2023 19:30 – 16 0 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2023, 19:25 | Обновлено 08 мая 2023, 19:31
175
0

Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 35-го тура АПЛ

08 мая 2023, 19:25 | Обновлено 08 мая 2023, 19:31
175
0
Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая на «Амексе» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на Setanta Sports.

Главный тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды.

Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Миколенко – в основе Эвертона на матч против Брайтона
Роберто Де Дзерби Виталий Миколенко Брайтон Эвертон Брайтон - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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