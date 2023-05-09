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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В матче с Эвертоном вы видели не настоящий Брайтон»
Англия
09 мая 2023, 11:33 | Обновлено 09 мая 2023, 12:29
467
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В матче с Эвертоном вы видели не настоящий Брайтон»

Главный тренер «чаек» – о разгромное поражение

09 мая 2023, 11:33 | Обновлено 09 мая 2023, 12:29
467
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В матче с Эвертоном вы видели не настоящий Брайтон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер Роберто Де Дзерби «Брайтона» прокомментировал разгромное поражение от «Эвертона» (5:1).

«Очень трудно объяснить эту игру. Он получилась удивительной. Начиная с того, что первый гол мы пропустили уже на 30-й секунде матча. Сегодня вы видели не настоящий «Брайтон». Плохой день для нас.

Главная причина произошедшего  – не в тактической установке, а в том, что мы оказались не подготовлены к этой игре с точки зрения мотивации и ментальности. Видимо, сказалось то, что мы провели большое количество матчей за короткий период. Это сложно для нас, мы не привыкли играть в таком графике.

Но я горд за футболистов своей команды. А за результат отвечает в первую очередь тренер. Так что сегодняшний результат – это моя ответственность.

Важно запомнить этот матч и этот урок. Но нельзя забывать и то, что до этого мы демонстрировали фантастический футбол и показывали такие же результаты. Так что, считаю, несмотря на сегодняшний день, у нас есть повод гордиться своей работой», — сказал Де Дзерби.

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Роберто Де Дзерби Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Эвертон
Источник BBC
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