Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В матче с Эвертоном вы видели не настоящий Брайтон»

Главный тренер Роберто Де Дзерби «Брайтона» прокомментировал разгромное поражение от «Эвертона» (5:1).

«Очень трудно объяснить эту игру. Он получилась удивительной. Начиная с того, что первый гол мы пропустили уже на 30-й секунде матча. Сегодня вы видели не настоящий «Брайтон». Плохой день для нас.

Главная причина произошедшего – не в тактической установке, а в том, что мы оказались не подготовлены к этой игре с точки зрения мотивации и ментальности. Видимо, сказалось то, что мы провели большое количество матчей за короткий период. Это сложно для нас, мы не привыкли играть в таком графике.

Но я горд за футболистов своей команды. А за результат отвечает в первую очередь тренер. Так что сегодняшний результат – это моя ответственность.

Важно запомнить этот матч и этот урок. Но нельзя забывать и то, что до этого мы демонстрировали фантастический футбол и показывали такие же результаты. Так что, считаю, несмотря на сегодняшний день, у нас есть повод гордиться своей работой», — сказал Де Дзерби.