Брайтон – Эвертон – 1:5. Поражение Де Дзерби, победа Миколенко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ
В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.
Дублями в этой встречи в ворота подопечных Роберто Де Дзерби отметелись Дуайт МакНил и Абдулайе Дукуре.
АПЛ. 35-й тур, 6 мая
Брайтон – Эвертон – 1:5
Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (автогол), МакНил, 76, 90+6
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги
Официальный Twitter-аккаунт лондонского клуба опубликовал видео с защитными действиями украинца