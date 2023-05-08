В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.

Дублями в этой встречи в ворота подопечных Роберто Де Дзерби отметелись Дуайт МакНил и Абдулайе Дукуре.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Брайтон – Эвертон – 1:5

Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (автогол), МакНил, 76, 90+6