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Чемпионат Англии
Брайтон
08.05.2023 19:30 – FT 1 : 5
Эвертон
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Англия
08 мая 2023, 23:20 |
630
3

Брайтон – Эвертон – 1:5. Поражение Де Дзерби, победа Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ

08 мая 2023, 23:20 |
630
3
Брайтон – Эвертон – 1:5. Поражение Де Дзерби, победа Миколенко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.

Дублями в этой встречи в ворота подопечных Роберто Де Дзерби отметелись Дуайт МакНил и Абдулайе Дукуре.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Брайтон – Эвертон – 1:5

Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (автогол), МакНил, 76, 90+6

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
35’
ГОЛ ! Автогол забил Джейсон Стил (Брайтон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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Як там геній на  тренерській лавці себе почуває? Суміш Клоппа і Пепа
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🔱Avtoigor🔱
Найкращий матч у Евертона.
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