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08 мая 2023, 21:37 | Обновлено 08 мая 2023, 21:41
3298
17

Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях

«Ириски» обыграли «чаек» со счетом 5:1

08 мая 2023, 21:37 | Обновлено 08 мая 2023, 21:41
3298
17
Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.

Счет в поединке был открыт на 34-й секунде! Абдулайе Декуре вывел «Эвертон» вперед. Уже к концу первого тайма гости громили подопечных Роберто Де Дзерби 3:0, а Декуре отметился дублем. Еще один раз мяч попал в ворота «Брайтона» от голкипера команды Стила после прострела МакНила.

МакНил все-таки смог записать на свой счет гол, и даже два. На 76-й он сделал 4:0, а на 90+6 забил 5-й гол для «ирисок». Единственное взятие ворот от «Брайтона» болельщики увидели на 79-й минуте. Отличился Макаллистер.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.

Сейчас «Брайтон» занимает 7-е место в таблице АПЛ. У команды 55 очков после 33 туров. «Эвертон» идет на 16-й позиции с 32 пунктами.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Брайтон – Эвертон – 1:5

Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (автогол), МакНил, 76, 90+6

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Эвертон Брайтон - Эвертон Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Роберто Де Дзерби Дуайт Макнил Абдулайе Дукуре
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Remark
У Запасного день не задался сегодня: и Динамо не потеряло очки и Эвертон с Микленко победил. Да и как всегда бот пропадает, когда речь не связана с Шахтером. Оно и не удивительно, за остальные коменты на других ветках не связанных с донецким клубом никто конфетку не даст.
А теперь серьезно. Это очень важная победа Эвертона для сохранения места в элитном дивизионе Англии. Рад, что и Борнмут и Эвертон немного возвысились от зоны вылета. Но расслабляться ещё рано. Чую Дайч скоро будет назначен главным тренером Челси вместо Лемпарда) Хуже он точно не сделает) 
Очень хочу чтобы все наши сборники с Англии и в следующем году играли в АПЛ. Было бы круто когда называют состав на игру и полкоманды: это игрок Челси, это игрок Арсенала, это игрок Эвертона и т.д. А там ещё в воротах игрок Реала, в полузащите игрок Жироны))) И редко когда мелькает информация, что это игрок Днепра, Шахтера или Динамо)
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+6
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Zanregent
Эвертон не вылетит
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+5
avk2307
Ждем комментарии от павелки и баранки по руху ставок
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+4
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Octopus
При этом у Брайтона с одним голом больший xG. Чудеса реализации от Эвертона.
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+4
🔱Avtoigor🔱
Ого йомайо Я в шоці, матч не дивився. Нічого собі
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+3
roman75zpr
Эвертон отнял очки почти у всех лидирующих команд. Чудеса! 
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+2
Springfield
Это рука Люка Шоу и пенальти на 90+9 вылезли боком.  Зациклились на  мстях за кубок и  решили  что ауты сами отдадут игру. И даже гол на 1-й минуте их не смутил. А зря. Это обычно плохое знамение. Ещё и Пикфорд был в лучшей форме. 1:5 и у нас было в Александрия - Десна не так давно. Но вот такого гола, как №4 у Эвертона я давно не видел. Когда игрок забегает в пустые ворота с мячом, а празднует ещё до удара!   А частушки ливерпульских это тоже что то. Поют, поют, а потом ууууу, как бабский хор.)
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+2
Burevestnik
воротар Евертона  також показав себе у всій красі: керування захистом, вибір позиції, сейви (!!!)     і  артистизм   в заключні хвилини матчу. 
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+1
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Springfield
Интересно, сможет ли Хворост опять обойти Эвертон сегодня?
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0
andre_lui
Видно, что Брайтона не хватает на такой темп. Результат уже идет через матч. После МЮ не хватило уже..Да и возможно звездится начали. Ну, а Эвертон голоден к победам
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0
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rozalievka
Это дог был..
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-2
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