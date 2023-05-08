Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.

Счет в поединке был открыт на 34-й секунде! Абдулайе Декуре вывел «Эвертон» вперед. Уже к концу первого тайма гости громили подопечных Роберто Де Дзерби 3:0, а Декуре отметился дублем. Еще один раз мяч попал в ворота «Брайтона» от голкипера команды Стила после прострела МакНила.

МакНил все-таки смог записать на свой счет гол, и даже два. На 76-й он сделал 4:0, а на 90+6 забил 5-й гол для «ирисок». Единственное взятие ворот от «Брайтона» болельщики увидели на 79-й минуте. Отличился Макаллистер.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.

Сейчас «Брайтон» занимает 7-е место в таблице АПЛ. У команды 55 очков после 33 туров. «Эвертон» идет на 16-й позиции с 32 пунктами.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Брайтон – Эвертон – 1:5

Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (автогол), МакНил, 76, 90+6