Сенсация в АПЛ! Эвертон с Миколенко разгромил Брайтон Де Дзерби в гостях
«Ириски» обыграли «чаек» со счетом 5:1
В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.
Счет в поединке был открыт на 34-й секунде! Абдулайе Декуре вывел «Эвертон» вперед. Уже к концу первого тайма гости громили подопечных Роберто Де Дзерби 3:0, а Декуре отметился дублем. Еще один раз мяч попал в ворота «Брайтона» от голкипера команды Стила после прострела МакНила.
МакНил все-таки смог записать на свой счет гол, и даже два. На 76-й он сделал 4:0, а на 90+6 забил 5-й гол для «ирисок». Единственное взятие ворот от «Брайтона» болельщики увидели на 79-й минуте. Отличился Макаллистер.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.
Сейчас «Брайтон» занимает 7-е место в таблице АПЛ. У команды 55 очков после 33 туров. «Эвертон» идет на 16-й позиции с 32 пунктами.
АПЛ. 35-й тур, 6 мая
Брайтон – Эвертон – 1:5
Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (автогол), МакНил, 76, 90+6
FT: Defeat.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 8, 2023
[1-5] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/rOuJ4mpInX
FT. UP THE FIVE-GOAL TOFFEES!!! ✊ #UTFT— Everton (@Everton) May 8, 2023
🕊 1-5 💙 #BHAEVE pic.twitter.com/3CaLjitfpn
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А теперь серьезно. Это очень важная победа Эвертона для сохранения места в элитном дивизионе Англии. Рад, что и Борнмут и Эвертон немного возвысились от зоны вылета. Но расслабляться ещё рано. Чую Дайч скоро будет назначен главным тренером Челси вместо Лемпарда) Хуже он точно не сделает)
Очень хочу чтобы все наши сборники с Англии и в следующем году играли в АПЛ. Было бы круто когда называют состав на игру и полкоманды: это игрок Челси, это игрок Арсенала, это игрок Эвертона и т.д. А там ещё в воротах игрок Реала, в полузащите игрок Жироны))) И редко когда мелькает информация, что это игрок Днепра, Шахтера или Динамо)