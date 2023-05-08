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Брайтон
08.05.2023 19:30 - : -
Эвертон
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Англия
08 мая 2023, 05:21 |
51
0

Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 мая в 19:30 по Киеву

08 мая 2023, 05:21 |
51
0
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая на «Амексе» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда в этом сезоне смогла заметно прибавить при новом менеджере. Ирония в том, что Роберто Де Дзерби не было бы сейчас на Туманном Альбионе, если бы Челси не сманил его предшественника, Грэма Поттера. Пока англичанин проваливался в Лондоне, итальянец смог придать импульс Альбиону. По большому счету, до сих пор есть шансы пробиться в Лигу Европы. С кубком немного не повезло, в полуфинале в затяжной серии пенальти проиграли Манчестер Юнайтед из-за единственного промаха Марча. После этого уступив еще и Ноттингем Форест, дальше Брайтон набрал обороты выместил злость на Вулверхэмптоне, забив 6 безответных мячей. А потом было новое противостояние с МЮ, уже в рамках АПЛ - и реванш все-таки взяли, пусть и минимально, 1:0.

Эвертон

Клуб уже переживал нечто подобное в прошлом сезоне. Тогда все-таки получилось набрать достаточно очков для того, чтобы избежать понижения в классе. Но большего Лэмпард не смог предложить, и в конце зимы его сменили на более опытного Шона Дайша. Поначалу это придало импульс, и ириски достаточно активно набирали баллы. Но после 1:1 с Тоттенхэмом серьезных успехов, разве что с Кристал Пэлас получилось обойтись без голов. При этом синие проиграли не только Манчестер Юнайтед и Ньюкаслу, но даже Фулхэму. Ключевым в этом плане стал поединок понедельника, против прямого конкурента, Лестера. Но там победителя не выявили, хотя старались обе стороны: в итоге все закончилось 2:2.

Статистика личных встреч

Оба последних очных поединка были выиграны Брайтоном. Причем они проходили в Ливерпуле, и гости много забивали: 3:2 и 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом чаек, которые они играют дома. Но при этом мотивация гостей как минимум не ниже. Так что ставим на то, что тут Эвертон выиграет при форе +1,5 забитых гола (коэффициент - 1,83).

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Источник Sport.ua
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