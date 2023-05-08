Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
«Ириски» неожиданно уничтожили «чаек» со счетом 5:1
В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.
После завершения встречи статистический портал WhoScred поставил украинцу оценку в 7.3 баллов. За всю игру Виталий дотронулся до мяча 31 раз, отдал 5 точных передач (41,7%), трижды совершил перехват, дважды отобрал мяч, 4 раза обыграл соперника, выиграл 5 единоборств, 9 раз потерял мяч и дважды заработал фол.
Лучшим игроком поединка был признан Дуайт МакНил. Он получил 10 баллов. 23-летний полузащитник забил два гола и отметился голевой передачей. Еще один автор дубля Абдулайе Дукуре получил 8.8 баллов.
Оценки WhoScored за матч Брайтон – Эвертон – 1:5
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Гости одержали минимальную победу
Тарас Хтей не стесняется собирать средства военным, которые убивают его земляков
накрутили ему там позвоночник со страшной силой. выручала взаимоподстраховка.
а статистика каким то образом накрутила приличную оценку.
а бывало вполне хороший матч а по оценке едва ли не худший в команде.
предпочитаю верить своим глазам.