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  4. Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Англия
08 мая 2023, 22:20 |
2432
1

Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон

«Ириски» неожиданно уничтожили «чаек» со счетом 5:1

08 мая 2023, 22:20 |
2432
1
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.

После завершения встречи статистический портал WhoScred поставил украинцу оценку в 7.3 баллов. За всю игру Виталий дотронулся до мяча 31 раз, отдал 5 точных передач (41,7%), трижды совершил перехват, дважды отобрал мяч, 4 раза обыграл соперника, выиграл 5 единоборств, 9 раз потерял мяч и дважды заработал фол.

Лучшим игроком поединка был признан Дуайт МакНил. Он получил 10 баллов. 23-летний полузащитник забил два гола и отметился голевой передачей. Еще один автор дубля Абдулайе Дукуре получил 8.8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Брайтон – Эвертон – 1:5

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Дуайт Макнил Абдулайе Дукуре Виталий Миколенко лучший игрок WhoScored Брайтон Эвертон Брайтон - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник WhoScored
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Gargantua
честно говоря, один из худших матчей Миколенко в Эвертоне.
накрутили ему там позвоночник со страшной силой. выручала взаимоподстраховка.
а статистика каким то образом накрутила приличную оценку.
а бывало вполне хороший матч а по оценке едва ли не худший в команде.
предпочитаю верить своим глазам. 
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