Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась сенсационно победой «ирисок» со счетом 5:1.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличился.

После завершения встречи статистический портал WhoScred поставил украинцу оценку в 7.3 баллов. За всю игру Виталий дотронулся до мяча 31 раз, отдал 5 точных передач (41,7%), трижды совершил перехват, дважды отобрал мяч, 4 раза обыграл соперника, выиграл 5 единоборств, 9 раз потерял мяч и дважды заработал фол.

Лучшим игроком поединка был признан Дуайт МакНил. Он получил 10 баллов. 23-летний полузащитник забил два гола и отметился голевой передачей. Еще один автор дубля Абдулайе Дукуре получил 8.8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Брайтон – Эвертон – 1:5