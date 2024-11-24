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Комо
24.11.2024 16:00 – FT 0 : 2
Фиорентина
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Италия
24 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:16
86
0

Комо – Фиорентина – 0:2. Это было не легко. Видео голов и обзор

«Фиалки» ворвались в тройку лидеров Серии А

24 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:16
86
0
Комо – Фиорентина – 0:2. Это было не легко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии A «Комо» принимал «Фиорентину».

Хозяева поля с первых минут навязали борьбу участнику еврокубков, но уже на 19-й минуте допустили ошибку в защите, что позволило Ясину Адли открыть счет - 0:1.

Игроки «Комо» пытались сравнять счет, однако на воротах безупречно действовал Дэвид де Хеа.

Во втором тайме «Фиорентина» снова воспользовалась ошибкой соперника: на 68-й минуте отличился Мойзе Кин.

Несмотря на несколько опасных моментов от «Комо», де Хеа снова спас свою команду. В итоге 0:2, и «Фиорентина» поднимается на третье место в чемпионате.

Серия А. 13-й тур. 24 ноября

Комо – Фиорентина – 0:2

Голы: Адли, 19, Кин, 68

Удаление: Доссена, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
Альберто Доссена (Комо) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Фиорентина).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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