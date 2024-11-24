Комо – Фиорентина – 0:2. Это было не легко. Видео голов и обзор

24 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии A «Комо» принимал «Фиорентину».

Хозяева поля с первых минут навязали борьбу участнику еврокубков, но уже на 19-й минуте допустили ошибку в защите, что позволило Ясину Адли открыть счет - 0:1.

Игроки «Комо» пытались сравнять счет, однако на воротах безупречно действовал Дэвид де Хеа.

Во втором тайме «Фиорентина» снова воспользовалась ошибкой соперника: на 68-й минуте отличился Мойзе Кин.

Несмотря на несколько опасных моментов от «Комо», де Хеа снова спас свою команду. В итоге 0:2, и «Фиорентина» поднимается на третье место в чемпионате.

Серия А. 13-й тур. 24 ноября

Комо – Фиорентина – 0:2

Голы: Адли, 19, Кин, 68

Удаление: Доссена, 90+2

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