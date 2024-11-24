Комо – Фиорентина – 0:2. Это было не легко. Видео голов и обзор
«Фиалки» ворвались в тройку лидеров Серии А
24 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии A «Комо» принимал «Фиорентину».
Хозяева поля с первых минут навязали борьбу участнику еврокубков, но уже на 19-й минуте допустили ошибку в защите, что позволило Ясину Адли открыть счет - 0:1.
Игроки «Комо» пытались сравнять счет, однако на воротах безупречно действовал Дэвид де Хеа.
Во втором тайме «Фиорентина» снова воспользовалась ошибкой соперника: на 68-й минуте отличился Мойзе Кин.
Несмотря на несколько опасных моментов от «Комо», де Хеа снова спас свою команду. В итоге 0:2, и «Фиорентина» поднимается на третье место в чемпионате.
Серия А. 13-й тур. 24 ноября
Комо – Фиорентина – 0:2
Голы: Адли, 19, Кин, 68
Удаление: Доссена, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
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