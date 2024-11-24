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  4. Шовковский оценил дебют Саленко за Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:22
2598
4

Шовковский оценил дебют Саленко за Динамо в УПЛ

Специалист похвалил молодого футболиста

24 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:22
2598
4
Шовковский оценил дебют Саленко за Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев. Романа Саленко

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями от дебюта Романа Саленко за первую команду «бело-синих» в матче против одесского «Черноморца» (3:1).

Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И в этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более или менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть.

Он будет получать игровую практику и в «Динамо» U-19, играющего в Юношеской Лиге УЕФА. Но мы будем привлекать его к играм Премьер-Лиги, к которым он будет готовиться в составе первой команды», – сказал Шовковский.

Ранее сам Роман поделился эмоциями от дебюта за первую команду «Динамо».

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Роман Саленко Александр Шовковский Динамо Киев Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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vovei
Лучше бы прокомментировал красные туфельки Короваева.
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SandroKing
А за яку збірну буде грати?
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