Шовковский оценил дебют Саленко за Динамо в УПЛ

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями от дебюта Романа Саленко за первую команду «бело-синих» в матче против одесского «Черноморца» (3:1).

Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И в этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более или менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть.

Он будет получать игровую практику и в «Динамо» U-19, играющего в Юношеской Лиге УЕФА. Но мы будем привлекать его к играм Премьер-Лиги, к которым он будет готовиться в составе первой команды», – сказал Шовковский.

Ранее сам Роман поделился эмоциями от дебюта за первую команду «Динамо».