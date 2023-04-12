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  4. У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
Германия
12 апреля 2023, 22:12 |
4473
11

У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа

Флориан Плеттенберг поделился неприятным для сенегальца инсайдом

12 апреля 2023, 22:12 |
4473
11
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане и Лерой Сане

Спортивный журналист Флориан Плеттенберг заявил, что скандал футболистов «Баварии» Садио Мане и Лероя Сане выйдет за рамки штрафа и вряд ли сенегалец продолжит играть за мюнхенцев в следующем сезоне:

«Боссы «Баварии» разозлены, поскольку репутация клуба очень пострадала после того, как об инциденте узнала пресса. Они убеждены, что такой клуб как «Бавария» должен подавать пример.

Руководство «Баварии» считает, что пригласило тренера – Томаса Тухеля – под руководством которого такие вещи происходить не должны. Не думаю, что у Садио Мане есть будущее в «Баварии» после лета».

Во время первого матча 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (0:3) Сане и Мане устроили словесную перепалку. На 83-й минуте Сане был недоволен, что Мане открылся для передачи в неудобную точку поля. После финального свистка сенегалец и немец в раздевалке продолжили конфликт. Дело дошло до драки. Мане нанес удар по лицу Сане и разбил ему губу. Другим игрокам удалось их разнять.

Мане считает, что Сане спровоцировал его во время игры, поэтому Садио сначала оскорбил Лероя, а затем ударил его.

Мане присоединился к «Баварии» летом 2022 года из «Ливерпуля». За этот период он провел 32 матча за немецкий гранд, в которых отличился 11 голами и 4 ассистами.

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Бавария Садио Мане Лерой Сане Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити - Бавария драка
Источник Twitter
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Комментарии 11
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Павло Костюк
Це той Мане тіпа мусульманин, якого ставили усім в приклад ? Мобілка там за 20 баксів, авто якому 15 років. А насправді в тихому болоті….
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Перець
У Ліверпуль я думаю без проблем візьмуть назад
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