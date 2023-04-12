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  4. Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 21:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:24
5329
2

Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии

После фиаско в матче Лиги чемпионов против «Ман Сити» произошли разборки

12 апреля 2023, 21:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:24
5329
2
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мане и Сане

Сенегальский форвард Садио Мане и немецкий хавбек Лерой Сане устроили драку в раздевалке «Баварии» после фиаско в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити» (0:3)

Еще во время матча Сане и Мане устроили словесную перепалку. На 83-й минуте Сане был недоволен, что Мане открылся для передачи в неудобную точку поля.

После финального свистка сенегалец и немец в раздевалке продолжили конфликт. Дело дошло до драки. Мане нанес удар по лицу Сане и разбил ему губу. Другим игрокам удалось их разнять.

Мане считает, что Сане спровоцировал его во время игры, поэтому Садио сначала оскорбил Лероя, а затем ударил его.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится в Мюнхене 19 апреля.

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Источник Sport Bild
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NachoBarbero
Клікбейтери, де фото губи розбитої?
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+2
Gargantua
все думали, что Бавария купила усиление из Ливерпуля, а приехали проблемы за большие деньги.
на поле Мане пока ничего не показал, но на Нагельсмана кричал при всех и Сане физиономию набил.
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+1
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