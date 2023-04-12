Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
После фиаско в матче Лиги чемпионов против «Ман Сити» произошли разборки
Сенегальский форвард Садио Мане и немецкий хавбек Лерой Сане устроили драку в раздевалке «Баварии» после фиаско в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити» (0:3)
Еще во время матча Сане и Мане устроили словесную перепалку. На 83-й минуте Сане был недоволен, что Мане открылся для передачи в неудобную точку поля.
После финального свистка сенегалец и немец в раздевалке продолжили конфликт. Дело дошло до драки. Мане нанес удар по лицу Сане и разбил ему губу. Другим игрокам удалось их разнять.
Мане считает, что Сане спровоцировал его во время игры, поэтому Садио сначала оскорбил Лероя, а затем ударил его.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится в Мюнхене 19 апреля.
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