Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».
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Стартовые составы команд
Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Аканджи.
Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.
⚽️ В середине первого тайма хозяева вышли вперед. На 28-й минуте Родри забил точным ударом издалека в девятку.
⚽️ После перерыва хозяева поля удвоили перевес. На 70-й минуте Бернарду Силва забил после точной навесной передачи от Эрлинга Холанда.
⚽️ Хозяева поля забили третий гол на 77-й минуте. Эрлинг Холанд после скидки от партнера точным ударом завершил комбинацию команды.
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.
ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 70 мин.
ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 77 мин.
События матча
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