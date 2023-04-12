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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
11.04.2023 22:00 – FT 3 : 0
Бавария
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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 00:02 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:48
3518
0

Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 00:02 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:48
3518
0
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Аканджи.

Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.

⚽️ В середине первого тайма хозяева вышли вперед. На 28-й минуте Родри забил точным ударом издалека в девятку.

⚽️ После перерыва хозяева поля удвоили перевес. На 70-й минуте Бернарду Силва забил после точной навесной передачи от Эрлинга Холанда.

⚽️ Хозяева поля забили третий гол на 77-й минуте. Эрлинг Холанд после скидки от партнера точным ударом завершил комбинацию команды.

Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 70 мин.

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 77 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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