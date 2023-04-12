ГВАРДИОЛА: «Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю их менталитет и уровень»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Находясь в самом центре событий, понимаешь, насколько хороша «Бавария» в командной игре. В течение 60 минут шла напряженная игра. Во многих моментах соперники были лучше нас, но на 65-й минуте мы забили второй мяч, что нам очень помогло.

Мы были агрессивны – второй мяч был забит благодаря этому. От одного взгляда на скамейку запасных мюнхенцев всегда сохранялась напряженность. Итог действительно очень и очень хорош, но еще предстоит сыграть в ответном матче.

Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю менталитет и уровень их мастерства. Нам еще предстоит тяжелая игра».