ГВАРДИОЛА: «Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю их менталитет и уровень»
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Баварией»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Находясь в самом центре событий, понимаешь, насколько хороша «Бавария» в командной игре. В течение 60 минут шла напряженная игра. Во многих моментах соперники были лучше нас, но на 65-й минуте мы забили второй мяч, что нам очень помогло.
Мы были агрессивны – второй мяч был забит благодаря этому. От одного взгляда на скамейку запасных мюнхенцев всегда сохранялась напряженность. Итог действительно очень и очень хорош, но еще предстоит сыграть в ответном матче.
Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю менталитет и уровень их мастерства. Нам еще предстоит тяжелая игра».
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Провал в четвертой четверти чуть не привел к вылету из Еврокубка, но все обошлось
Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах