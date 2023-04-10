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Манчестер Сити
11.04.2023 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
10 апреля 2023, 14:59 |
150
0

Манчестер Сити – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пеп Гвардиола сыграет со своей бывшей командой

10 апреля 2023, 14:59 |
150
0
Манчестер Сити – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Манчестер Сити

Наверно, самой интересной четвертьфинальной парой Лиги чемпионов являются «Манчестер Сити» и «Бавария»: их противостояние не зря уже окрестили досрочным финалом. Первый поединок состоится в Манчестере во вторник, 11 апреля

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне продолжает борьбу за три трофея – чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Хотя и в АПЛ, и в ЛЧ задача перед командой Пепа Гвардиолы стоит очень непростая. В чемпионате «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 6 очков и имеет один матч в запасе, также впереди двух лидеров ждет очная встреча, которая может оказаться решающей.

В Лиге чемпионов «Горожане» попали в очень сложную турнирную сетку. В четвертьфинале их ждет противостояние с «Баварией», а в случае успеха в полуфинале – «Реал» или «Челси». Противостояние с «Баварией» будет особенным для главного тренера «Сити» Пепа Гвардиолы – если кто успел забыть, именно мюнхенский клуб был его предыдущим местом работы.

Хотя, конечно, с тех пор утекло очень много воды, и от той команды, с которой работал каталонец, не осталось практически ничего: Мануэль Нойер травмирован, в строю только Томас Мюллер, Йозуа Киммих и Кингсли Коман. Зато есть Лерой Сане и Жоау Канселу, с которыми Пеп поработал в «Манчестер Сити», при чем португалец зимой ушел, по слухам, именно из-за конфликта с тренером.

«Бавария»

А вот «Бавария» подходит к матчу с «Манчестер Сити» с новым тренером: во время последней паузы на матчи сборных Юлиан Нагельсман был отправлен в отставку, вместо него пришел Томас Тухель и уже успел вылететь из Кубка Германии.

«Баварии» на протяжении всей нынешней Лиги чемпионов просто катастрофически не везет с жеребьевкой. Сначала они попали в группу смерти с «Интером» и «Барселоной», затем в 1/8 финала получили в соперники самый сложный вариант из возможных – «ПСЖ».

И такой тяжелейший путь в четвертьфинал «Бавария» прошла с максимальным показателем: 8 побед в 8 матчах с разницей голов 21 – 2. Просто невероятные показатели, которые заставляют недоумевать по поводу отставки Нагельсманна. Но проблема в том, что бундеслиговская версия «Баварии» от образца Лиги чемпионов отличалась очень сильно и далеко не в лучшую сторону. Так или иначе, есть большие сомнения в том, что рокировка на тренерском мостике повысила шансы «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити».

История встреч

Предстоящий матч будет седьмым в истории противостояний «Баварии» и «Манчестер Сити», все 6 предыдущих состоялись в прошлом десятилетии, и каждый раз на групповом этапе. Пока что у чемпионов Германии и Англии полный паритет – по 3 победы. Разница голов – 10:9 в пользу «Баварии».

Прогноз на противостояние

Делать прогноз на матч в настолько ровной паре максимально сложно. Рисковать не будем, и поставим на то, что «Сити» дома не проиграет: 1Х, коэффициент 1,18.

11 апреля, вторник

«Манчестер Сити» – «Бавария»
Манчестер. «Этихад Стэдиум». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Источник Sport.ua
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