Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии

Следить за ходом мысли ведущих мастеров футбольного тренерского цеха является настоящим удовольствием, и где бы еще болельщики должны искать лучших в этом плане, как не среди команд-участниц наиболее престижного клубного турнира Старого Света — Лиги чемпионов УЕФА. В частности, главным событием вторника на отчетной неделе, без всяких сомнений, была встреча между английским «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварией» на поле «Этихад Стэдиум».

Два чемпиона своих национальных первенств, имеющих ощутимые проблемы с защитой собственных титулов в этом сезоне, – больше об этой двухматчевой дуэли и добавить было нечего. Однако существовал еще один очень пикантный нюанс. Многим известно стремление «горожан» не только добывать победы в Премьер-лиге, но еще и впервые в своей истории поднять над головой главный трофей Лиги чемпионов. И именно это и не позволил «Сити» сделать Томас Тухель во главе лондонского «Челси» двумя сезонами ранее, когда обыграл их в финале в Порту.

Но тогда немец все же работал с «синими» ощутимо больше времени, чем несколько недель его отношений с «Баварией», которые уже подверглись испытаниям в виде вылета из Кубка Германии. При таких условиях главному тренеру гостей пришлось проводить эксперименты со стартовым составом, поэтому на острие его атаки оказался Серж Гнабри, который должен заменить травмированного Шупо-Мотинга, однако в итоге даже не попадал в картинку телетрансляции из-за качественного противодействия хозяев поля.

Футболисты Гвардиолы решили не придумывать велосипед, и выждали определенный отрезок игрового времени в самом начале встречи, после чего начали разведывать пространство перед чужими владениями. Довольно быстро выяснилось, что защита «Баварии» при этом не очень-то и способна выдерживать высокий прессинг, а количество непринужденных ошибок в довольно простых ситуациях уже тогда должно было взволновать Тухеля.

Естественно, что делать глобальные изменения по ходу первого тайма у немца не было возможности, поэтому в конце концов его команда пропустила мяч на 27 минуте, который оставил немало вопросов к расположению футболистов «Баварии» перед собственным штрафным. Второй темп и передачу Бернарду на Родри оставался страховать только Мусиала, который за мгновение до этого не использовал свой момент на противоположной стороне поля, и поэтому опорник легко переиграл его, после чего положил подкрученный удар в дальнюю девятку.

Потрясающий гол заставил смущаться даже Гвардиолу, тогда как Тухель понемногу начал понимать, что его команда подвергает себя большим проблемам. В нападении «Бавария» не демонстрировала должной сыгранности, так что единственным, чем могла угрожать воротам Эдерсона, были дальние выстрелы. Бразилец с ними, а бил преимущественно Лерой Сане, справлялся хотя и не без проблем, но все же надежно, так что ни до завершения первой половины игры, ни в начале второй, когда гости помчались в атаку, его команда не пропустила.

Это было важно, ведь Бавария сделала ставку на агрессивное возобновление игры с собственной стороны, и фактически прогорела, не сумев восстановить равновесие на табло. Происходящее затем с защитой «Рекордмайстера» было логическим следствием неуверенных действий еще в первой половине. Особенно разочаровывал Дайо Упамекано, который смело может записывать себя в список помощников Бернарда Силвы, на уровне с Грилишем и Холандом, во время гола португальца ударом головой на 76 минуте.

И «Сити» тогда останавливаться не захотел, совершив уже через шесть минут очередной результативный выпад, в завершение которого забил Холанд. Одиннадцатый мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов норвежец провел с помощью качественного сброса головой от Стоунза в чужую вратарскую, поэтому и в воздухе команда Тухеля в этот вечер оказалась слабее соперников. Фактически, проиграла по всем статьям.

Ответная игра между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Сити» состоится немногим больше, чем через неделю – 19 апреля.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Манчестер Сити» – «Бавария» - 3:0

Родри, 27, Б. Силва, 70, Холанд, 76

Б. Силва, 48 – Дэвис, 49

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 67), Б. Силва – Холанд.

«Бавария»: Зоммер – Дэвис (Канселу, 81), де Лигт, Упамекано, Павар – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала (Мане, 69), Коман – Гнабри (Мюллер, 80).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 17 (9) – 12 (4)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 0 – 1.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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