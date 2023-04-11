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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
11.04.2023 22:00 – FT 3 : 0
Бавария
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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 23:53 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:45
1812
18

Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии

Томас Тухель не угадал с рецептом борьбы против команды Хосепа Гвардиолы

11 апреля 2023, 23:53 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:45
1812
18
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Следить за ходом мысли ведущих мастеров футбольного тренерского цеха является настоящим удовольствием, и где бы еще болельщики должны искать лучших в этом плане, как не среди команд-участниц наиболее престижного клубного турнира Старого Света — Лиги чемпионов УЕФА. В частности, главным событием вторника на отчетной неделе, без всяких сомнений, была встреча между английским «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварией» на поле «Этихад Стэдиум».

Два чемпиона своих национальных первенств, имеющих ощутимые проблемы с защитой собственных титулов в этом сезоне, – больше об этой двухматчевой дуэли и добавить было нечего. Однако существовал еще один очень пикантный нюанс. Многим известно стремление «горожан» не только добывать победы в Премьер-лиге, но еще и впервые в своей истории поднять над головой главный трофей Лиги чемпионов. И именно это и не позволил «Сити» сделать Томас Тухель во главе лондонского «Челси» двумя сезонами ранее, когда обыграл их в финале в Порту.

Но тогда немец все же работал с «синими» ощутимо больше времени, чем несколько недель его отношений с «Баварией», которые уже подверглись испытаниям в виде вылета из Кубка Германии. При таких условиях главному тренеру гостей пришлось проводить эксперименты со стартовым составом, поэтому на острие его атаки оказался Серж Гнабри, который должен заменить травмированного Шупо-Мотинга, однако в итоге даже не попадал в картинку телетрансляции из-за качественного противодействия хозяев поля.

Футболисты Гвардиолы решили не придумывать велосипед, и выждали определенный отрезок игрового времени в самом начале встречи, после чего начали разведывать пространство перед чужими владениями. Довольно быстро выяснилось, что защита «Баварии» при этом не очень-то и способна выдерживать высокий прессинг, а количество непринужденных ошибок в довольно простых ситуациях уже тогда должно было взволновать Тухеля.

Естественно, что делать глобальные изменения по ходу первого тайма у немца не было возможности, поэтому в конце концов его команда пропустила мяч на 27 минуте, который оставил немало вопросов к расположению футболистов «Баварии» перед собственным штрафным. Второй темп и передачу Бернарду на Родри оставался страховать только Мусиала, который за мгновение до этого не использовал свой момент на противоположной стороне поля, и поэтому опорник легко переиграл его, после чего положил подкрученный удар в дальнюю девятку.

Потрясающий гол заставил смущаться даже Гвардиолу, тогда как Тухель понемногу начал понимать, что его команда подвергает себя большим проблемам. В нападении «Бавария» не демонстрировала должной сыгранности, так что единственным, чем могла угрожать воротам Эдерсона, были дальние выстрелы. Бразилец с ними, а бил преимущественно Лерой Сане, справлялся хотя и не без проблем, но все же надежно, так что ни до завершения первой половины игры, ни в начале второй, когда гости помчались в атаку, его команда не пропустила.

Это было важно, ведь Бавария сделала ставку на агрессивное возобновление игры с собственной стороны, и фактически прогорела, не сумев восстановить равновесие на табло. Происходящее затем с защитой «Рекордмайстера» было логическим следствием неуверенных действий еще в первой половине. Особенно разочаровывал Дайо Упамекано, который смело может записывать себя в список помощников Бернарда Силвы, на уровне с Грилишем и Холандом, во время гола португальца ударом головой на 76 минуте.

И «Сити» тогда останавливаться не захотел, совершив уже через шесть минут очередной результативный выпад, в завершение которого забил Холанд. Одиннадцатый мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов норвежец провел с помощью качественного сброса головой от Стоунза в чужую вратарскую, поэтому и в воздухе команда Тухеля в этот вечер оказалась слабее соперников. Фактически, проиграла по всем статьям.

Ответная игра между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Сити» состоится немногим больше, чем через неделю – 19 апреля.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Манчестер Сити» – «Бавария» - 3:0

Родри, 27, Б. Силва, 70, Холанд, 76

Б. Силва, 48 – Дэвис, 49

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 67), Б. Силва – Холанд.

«Бавария»: Зоммер – Дэвис (Канселу, 81), де Лигт, Упамекано, Павар – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала (Мане, 69), Коман – Гнабри (Мюллер, 80).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 17 (9) – 12 (4)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 0 – 1.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария отчеты Эрлинг Холанд Бернарду Силва Родри
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 18
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zizyyura
Після такого сраму, треба гнати Кана і Саліхаміджича в шию за те, що вигнали Нагельсмана
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+8
roman75zpr
Да уж, впечатляет игра Сити
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+4
Віталій Яценко
Бернардо Сільва сьогодні видав фантастичну гру. Ще й такий голєшнік головой.
У Баварії в середині колективу складна історія. Тому при наявності такого топового складу разлагоджена гра. Бо ж Нагельсмана звільнили не через результати, а через те, що він ломав систему. Система тренера викинула, самозберіглась. А результат роботи системи всі побачили сьогодні.
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+3
Віталій Ткачук
Цікаво що зараз скаже Саліхаміджич, Канн та інші функціонери з Баварії? Треба було звільняти Юліана?
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+2
Octopus
Где-то с менеджмента Баварии и Тухеля угорает один Нагельсман.
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+2
Svyatoslav Malyts
Нехай тепер Кан з Саліхаміджичом виходять і грають, ска два ідіота...слів нема
Ответить
+2
Обсервер Влад
Ахаха Залишилось ще проіпати Бундеслігу - і "геніальне" рішення менеджменту Баварії щодо звільнення Нагельсманна повністю себе виправдає! Тримаємо кулачки
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+1
Slava Dyatlov
Да, интересная будет заруба за первое место в АПЛ. Думал Сити обойдутся одним голом, но Холанд лёгких путей не ищет. Дома Баварии придется оЛиверпулиться в стиле ЛЧ. 
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+1
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Макс Максов
Дійсно тут шансів у Баварії було мало, пару моментів від Сане...
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+1
antt
Є ж приказка, що коней на переправі не міняють. А тут очевидно Баварія хотіла перестрахуватися в тому числі перед грою із МанСіті, тому призначили Тухеля. І критикують відставку Потера, який прийшов на зміну саме Тухелю в Челсі, а тут сама Баварія зробила такий незрозумілий фінт, от і результат. Крім того в Борусії Хааланд минулого року так не міг помішати Баварії, а тут як раз.
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0
Calm
Як там мужичок з Черкащини писав у прогнозі « баварію з Бормутом переплутали» ну ну😂
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0
Gargantua
вовремя конечно тренера поменяли
не, ну с Хайкенсом сработало, с Фликом сработало....  должно было сработать
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0
Calm
Сууууупппперррр!!!
Практично як я і бажав!
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0
avk2307
Так це ще скільки Зоммер відбив
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0
Октавий Фландрийский
Да... Бавария без Левадовского - бледная тень прошлогодней Баварии.... Дома не отыграются, 100%.... 
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0
Максим Котов
Только Реал с судейками может остановить машину Пепа
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-8
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