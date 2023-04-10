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Манчестер Сити
11.04.2023 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
10 апреля 2023, 19:14 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:20
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Манчестер Сити – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

10 апреля 2023, 19:14 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:20
140
0
Манчестер Сити – Бавария. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11-го апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 22:00.

Английский «Манчестер Сити» имеет серьезные проблемы с защитой чемпионского титула на внутренней арене, но Хосепу Гвардиоле многое могут простить, если он наконец-то приведет команду к долгожданному международному трофею. Однако на пути у «горожан» будет стоять бывший клуб испанского наставника, а по совместительству еще и сильнейший клуб Германии – мюнхенская «Бавария», за плечами которой шесть Кубков чемпионов. Кому-то придется уступить дорогу к финалу конкурентам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Манчестер Сити Бавария Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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