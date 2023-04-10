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  4. Сальваторе Монако покинул Брайтон и возвращается работать в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 20:14 |
2123
0

Сальваторе Монако покинул Брайтон и возвращается работать в Шахтер

50-летний специалист будет помогать «горнякам» находить новых талантов

10 апреля 2023, 20:14 |
2123
0
Сальваторе Монако покинул Брайтон и возвращается работать в Шахтер
brightonandhovealbion.com. Сальваторе Монако

Бывший директор отдела скаутинга «Шахтера» Сальваторе Монако, который оказался в украинском клубе вместе с Роберто Де Дзерби, а впоследствии с последним перебрался в «Брайтон», покинул стан «чаек».

В английском клубе Монако занимал должность ассистента руководителя отдела рекрутинга, однако, как сообщает английская пресса, «как только Сальваторе прибыл в «Брайтон», стало ясно, что он не особо подходит для этой роли».

Работа Монако оказалась не особо эффективной для системы, выстроенной в «Брайтоне», из-за чего итальянец фактически перестал работать на «чаек» после закрытия январского трансферного окна.

В то же время, как информирует инсайдер Николо Скира, Сальваторе Монако после ухода из «Брайтона» уже определился со своим будущим – специалист принял решение вернуться в «Шахтер». Однако какую должность итальянец будет занимать в стане «горняков» после возвращения пока неизвестно.

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Сальваторе Монако Брайтон Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы скауты Николо Скира
Источник The Sun
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