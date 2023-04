Сальваторе Монако покинул Брайтон и возвращается работать в Шахтер

Бывший директор отдела скаутинга «Шахтера» Сальваторе Монако, который оказался в украинском клубе вместе с Роберто Де Дзерби, а впоследствии с последним перебрался в «Брайтон», покинул стан «чаек».

В английском клубе Монако занимал должность ассистента руководителя отдела рекрутинга, однако, как сообщает английская пресса, «как только Сальваторе прибыл в «Брайтон», стало ясно, что он не особо подходит для этой роли».

Работа Монако оказалась не особо эффективной для системы, выстроенной в «Брайтоне», из-за чего итальянец фактически перестал работать на «чаек» после закрытия январского трансферного окна.

В то же время, как информирует инсайдер Николо Скира, Сальваторе Монако после ухода из «Брайтона» уже определился со своим будущим – специалист принял решение вернуться в «Шахтер». Однако какую должность итальянец будет занимать в стане «горняков» после возвращения пока неизвестно.

🚨 Excl. - Former Brighton, ACMilan and Sassuolo Head of Scouting Sasà #Monaco will return to #Shakhtar. #transfers