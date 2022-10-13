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Англия
13 октября 2022, 16:37 | Обновлено 13 октября 2022, 16:38
410
0

Брайтон нанял на работу экс-директора скаутского отдела Шахтера

Сальваторе Монако приходил в украинский клуб вместе с Роберто Де Дзерби

13 октября 2022, 16:37 | Обновлено 13 октября 2022, 16:38
410
0
Брайтон нанял на работу экс-директора скаутского отдела Шахтера
ФК Брайтон. Сальваторе Монако

Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон» объявил о начале сотрудничества с бывшим директором скаутского отдела «Шахтера» Сальваторе Монако.

49-летний итальянец в «Брайтоне» получил должность ассистента руководителя отдела рекрутинга.

«Сальваторе присоединится к нашей команде по подбору персонала, тесно сотрудничая с руководителем Полом Уинстенли, заменив Кайла Маколея, который в прошлом месяце перешел с Грэмом Поттером в «Челси», - заявил технический директор «Брайтона» Дэвид Вейр.

Сальваторе Монако в сезоне-2021/22 работал в «Шахтере», перебравшись в донецкий клуб вместе с главным тренером Роберто Де Дзерби из «Сассуоло».

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Сальваторе Монако Брайтон Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
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Источник ФК Брайтон
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