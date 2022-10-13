Брайтон нанял на работу экс-директора скаутского отдела Шахтера
Сальваторе Монако приходил в украинский клуб вместе с Роберто Де Дзерби
Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон» объявил о начале сотрудничества с бывшим директором скаутского отдела «Шахтера» Сальваторе Монако.
49-летний итальянец в «Брайтоне» получил должность ассистента руководителя отдела рекрутинга.
«Сальваторе присоединится к нашей команде по подбору персонала, тесно сотрудничая с руководителем Полом Уинстенли, заменив Кайла Маколея, который в прошлом месяце перешел с Грэмом Поттером в «Челси», - заявил технический директор «Брайтона» Дэвид Вейр.
Сальваторе Монако в сезоне-2021/22 работал в «Шахтере», перебравшись в донецкий клуб вместе с главным тренером Роберто Де Дзерби из «Сассуоло».
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