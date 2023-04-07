Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
Англия
07 апреля 2023, 08:23 |
3682
6

ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке

Новый тренер лондонского клуба сразу же наладил коммуникацию с украинским футболистом

07 апреля 2023, 08:23 |
3682
6
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг Фрэнк Лэмпард был назначен на пост главного тренера «Челси» и сразу же провел первую тренировку.

Во время тренировочной сессии 44-летний специалист пообщался и с украинцем Михаилом Мудриком. Сообщается, что в разговоре вспоминался Эден Азар.

В апреле «Челси» ждут два четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала», а также матч с «Арсеналом» в АПЛ, где «Челси» идет только 11-м.

Легенда «синих» уже работал с лондонской командой с 2019 по 2021 год.

По теме:
Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет
ВИДЕО. Лучкевич возвращается. Хавбек Днепра-1 рассказал, когда будет играть
Романо: Эвертон пытался подписать Мудрика прошлым летом
Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Челси видео
Источник Twitter
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб
Футбол | 06 апреля 2023, 13:40 1
ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб

Тимур Тутеров покинул «Колос» и продолжит карьеру в «Сандерленде»

ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
Биатлон | 07 апреля 2023, 03:30 4
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»

Французский биатлонист отличился слабоумием

ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
Футбол | 06.04.2023, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Футбол | 07.04.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Футбол | 06.04.2023, 13:55
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Попросил все таки чтобы переодеваться в раздевалке можно было.
Ответить
+7
Gambie
Мудрик пообещал Лампарду всяческую.поддержку со своей стороны и пожелал быстрее адаптироваться в коллективе 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
olex.mykhailov
Я думаю Лемпард дасть йому ще один шанс. А те, як ним Мудрик скористається- залежить лише від нього самого
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
05.04.2023, 12:39 6
Футбол
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
06.04.2023, 11:17 12
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 13
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
06.04.2023, 09:13 25
Футбол
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
05.04.2023, 11:48
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
06.04.2023, 12:49 6
Бокс
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
05.04.2023, 14:48 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности