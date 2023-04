ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке

В четверг Фрэнк Лэмпард был назначен на пост главного тренера «Челси» и сразу же провел первую тренировку.

Во время тренировочной сессии 44-летний специалист пообщался и с украинцем Михаилом Мудриком. Сообщается, что в разговоре вспоминался Эден Азар.

В апреле «Челси» ждут два четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала», а также матч с «Арсеналом» в АПЛ, где «Челси» идет только 11-м.

Легенда «синих» уже работал с лондонской командой с 2019 по 2021 год.

Hazard’s name being mentioned in Lampard’s conversation with Mudryk in training yesterday. pic.twitter.com/6JsBHYIOOf