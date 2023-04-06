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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
Англия
06 апреля 2023, 15:27 | Обновлено 06 апреля 2023, 15:33
2169
11

ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23

Английский специалист снова возглавил «пенсионеров»

06 апреля 2023, 15:27 | Обновлено 06 апреля 2023, 15:33
2169
11
ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

44-летний английский специалист Френк Лэмпард назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Челси» до конца сезона 2022/23.

Ранее Френк уже возглавлял «пенсионеров» с 2019 по 2021 год.

Лэмпард является живой легендой «Челси». Экс-полузащитник выступал в футболке «синих» с 2001 по 2014 год. За этот период он провел 429 матчей, в которых отметился 147 голами.

Помимо «Челси», Лэмпард также возглавлял «Дерби Каунти» (2018-2019) и «Эвертон» (2022-2023).

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Фрэнк Лэмпард назначение тренера Челси
Источник ФК Челси
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Комментарии 11
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Gambie
Фрэнк дай Мудрику шанс как Миколе дал в Эвертоне 
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+4
Rzechpospolita
Було б добре, щоб саме Френки вивів цей Челсі с кризи... Може и Михайло приобрете впевненість в собі  
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+3
Макс Максов
Я думав в світі більше не буває тренерів, крім Ротаня!)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Что мы узнали из тренерской карьеры Лэмпса, это то, что он не умеет добывать результат
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0
Octopus
Помянем
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0
Gambie
Все команды Пепа Гвардиолы это Бавария Барселона Манчестер Сити .Поставили бы его в Эвертон как Лампарда или в сборную Украины то результаты были бы такими же .может чуть лучше 
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0
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Hlib Kozak
Цей тіп, новий власник Челсі тупо спустить всі гроші на клуб. Треба йому продати усіх кого можна
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0
vitaha33
Для чого було Поттера в Тухеля знімати?
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0
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