ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23

44-летний английский специалист Френк Лэмпард назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Челси» до конца сезона 2022/23.

Ранее Френк уже возглавлял «пенсионеров» с 2019 по 2021 год.

Лэмпард является живой легендой «Челси». Экс-полузащитник выступал в футболке «синих» с 2001 по 2014 год. За этот период он провел 429 матчей, в которых отметился 147 голами.

Помимо «Челси», Лэмпард также возглавлял «Дерби Каунти» (2018-2019) и «Эвертон» (2022-2023).

