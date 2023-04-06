Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика

По прошествии практически года с того момента, как американец Тодд Боэли во главе консорциума стал новым владельцем «Челси», можно смело утверждать, что как минимум со стороны система управления в лондонском клубе выглядит крайне хаотичной.

Несмотря на многочисленные заявления о стратегическом планировании и четком понимании целей на будущее, ситуация напоминает фрагмент из компьютерной игры Football Manager, когда за управление топ-клубом с практически неограниченными финансовыми ресурсами взялся неопытный подросток. Естественно, не имея лимитов и понимания того, как все устроено в профессиональном футболе, новый владелец залихватски начинает «махать шашкой» направо и налево. Он покупает ряд дорогих новичков, чем с кадровой точки зрения откровенно пресыщает команду, затем меняет тренеров, и в конце концов не достигает быстрых результатов…

Увольнение из «Челси» Томаса Тухеля в сентябре минувшего года шокировало многих. Не меньше удивило и последующее назначение на пост коуча «синих» никогда не работающего с топ-командами экс-наставника «Брайтона» Грэма Поттера, который и близко не понимал, что для него готовят боссы «Челси».

Когда в январе нынешнего года «Челси» начал сорить деньгами на трансферном рынке, заполучив в свои ряды Энцо Фернандеса (121 млн евро), Михаила Мудрика (70 млн евро) и еще шестерых новобранцев, за которых пришлось заплатить отступные, для всех, кроме Боэли и его помощников стало очевидно – Поттер может не справиться с подобной ситуацией. Грэм ранее привык работать с довольно ограниченной группой футболистов, и он банально не понимал, как можно эффективно использовать столь раздутый состав, откровенно пресыщенный игроками, имеющими на руках многомиллионные контракты. Для любого тренера профессиональной команды подобная ситуация – огромный вызов и головная боль, над устранением которой приходится работать едва ли не интенсивнее, чем над разработкой новых тактических схем и замыслов.

Еще хуже в данной ситуации для Поттера выглядело то, как «Челси» организовывал свое сотрудничество с новичками. Скажем, Михаил Мудрик получил восьмилетний контракт, и тем самым клуб вручил украинцу своего рода «вечный пропуск». Дело в том, что даже при явно неудачной игре Мудрика летом в «Челси» не будет поднят вопрос об избавлении от украинца. Огромные деньги, заплаченные за переход «Шахтеру», а также сверх продолжительный контракт дают футболисту понимание, что он однозначно задержится в клубе дольше, чем Поттер и, вероятно, несколько его преемников.

Для любого руководителя всегда проще сделать виновником неудач кого-то одного из числа своих подчиненных, чем признаваться в полном провале выбранного курса и затевать глобальную перестройку. Именно поэтому Боэли было куда легче уволить Поттера, чем признать, что Михаил Мудрик, Нони Мадуэке, Давид Датро Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Энцо Фернандес и некоторые другие новобранцы «синих» текущего сезона не готовы с ходу обеспечивать тот результат, которого от «Челси» ожидают болельщики.

Неудивительно, что в такой ситуации Поттер старался больше доверять проверенным кадрам, а новички, имеющие не так много доверия и времени на поле, в том числе и на исправление своих стартовых ошибок, оказались под волной нещадной критики со стороны прессы и ряда экспертов.

Например, легендарный экс-форвард «Ливерпуля» Иан Раш после недавней встречи «красных» с «Челси», которая проходила уже без Поттера и завершилась ничьей 0:0, раскритиковал руководство «синих», в том числе и за трансфер Михаила Мудрика.

«Они [«Челси»] купили игроков и заключили с ними такие контракты. Они говорят, что мы увидим что-то в будущем… Но ведь мы должны видеть что-то прямо сейчас! В тот момент, когда вы смотрите на Мудрика, как думаете – он слишком обеспокоен? Мне кажется, он не будет беспокоиться о том, что происходит сейчас, потому что у него длительный контракт, и логика работает по следующему принципу: этот менеджер уйдет, посмотрим, что сделает следующий. Все это расслабляет футболистов, лишает их ответственности», – заявил Раш.

И в чем-то Иан действительно прав. Вынося за скобки объективные проблемы Мудрика, который в январе длительное время готовил себя к переезду в «Арсенал», а затем буквально в последний момент оказался в «Челси», можно с уверенностью говорить, что украинец стал лишь ярким примером того, как новый менеджмент «синих» сделал из главного тренера (как прежнего, так и нового, коим, по слухам, может стать Луис Энрике) заложника собственных капризов (хаотичной январской трансферной кампании, когда клуб закупал едва ли не всех доступных талантливых молодых исполнителей) и долгосрочных контрактов новичков, которым некуда спешить и которые, в отличие от своего наставника, сохранят место работы вне зависимости от успешности выступлений. В конце концов, футболиста продать можно только два раза в году – во время открытого трансферного окна, - а вот уволить тренера удастся в любой момент, стоит только этого захотеть руководству.

Неудивительно, что в сложившейся ситуации в прессу уже просочилась информация об отказе экс-коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который ныне весьма успешен в АПЛ с «Брайтоном», возглавить «Челси» при поступлении соответствующего предложения. Итальянец прекрасно понимает, по какому направлению развиваются события в лондонском клубе, а потому, комментируя отставку Поттера, предельно четко заявил – мол, ответственность не может лежать исключительно на тренере.

Но как бы правы не были Раш и Де Дзерби, а время все равно будет на стороне Мудрика и других многомиллионных новобранцев «Челси» времен «закупочной кампании» Тодда Боэли. Когда в клуб одновременно приходит так много новых футболистов, и они с ходу не способны выдавать результат, крайним все равно будет главный тренер – его фигура попросту окажется наиболее приемлемой на кандидатуру «расходного материала». Ведь именно с наставника проще всего спросить за результат и за то, почему новички не демонстрируют того уровня футбола, который от них ожидали.

Грэм Поттер не был готов к подобного рода давлению, а потому оказался не у дел. Луис Энрике, который может возглавить «Челси» уже со следующего сезона, сталкивался с повышенными ожиданиями как в «Барселоне», так и в сборной Испании, из-за чего выглядит более подходящей фигурой на пост коуча «синих». Но даже ему (или кому-то другому, если пост коуча будет доверен не испанскому специалисту) придется ощущать на себе ответственность за контрактную политику менеджмента Боэли и пытаться умело лавировать между достижением сиюминутных результатов и попытками все-таки сделать звезд мирового футбола из Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика, Нони Мадуэке и других молодых талантов, на покупку которых в январе 2023 года не поскупились владельцы клуба.