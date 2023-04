Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?

Начало нынешнего сезона принесло немало сенсаций и удивления для поклонников «Челси». В сентябре лондонский клуб, который с мая 2022-го отошел во владение консорциума во главе с американцем Тоддом Боэли, принял, пожалуй, первое кадровое решение, получившее широкий резонанс в футбольном сообществе – с поста главного тренера команды был уволен Томас Тухель.

И если расставание с немецким специалистом можно было частично списать на желание новых собственников поставить во главе команды коуча, которого выбрали именно они, а не прежний менеджмент, для чего как раз представился удобный повод в виде неудач на старте сезона, то вот приход на место Тухеля довольно скромного Грэма Поттера из «Брайтона» оказался вторым резонансным решением Боэли и его партнеров.

До «Челси» 47-летний Поттер не тренировал ни одну команду, которая бы по статусу могла сравниться с «синими». Тем самым, как еще в сентябре отмечали английские обозреватели, Боэли и лондонский клуб наплевали на негласное правило, существовавшее в последние годы у топ-6 клубов АПЛ – назначать главным тренером того специалиста, который имеет большой клубный опыт, либо же добился ощутимых успехов за границей. В резюме Поттера не было ни того, ни другого, но это не помешало Грэму получить пятилетний контракт в «Челси» с окладом в 12 миллионов фунтов за сезон.

Было ясно, что приход Поттера в «Челси» - это невероятный риск, на который новые собственники клуба решили осознанно пойти, стремясь удивить английскую Премьер-лигу смелостью своих планов и действий. В «Брайтоне» у Грэма и близко не было столь высокой «планки ожиданий», которая моментально выстроилась перед ним и его ассистентами в «Челси». Кроме того, за всю свою тренерскую карьеру до работы с «синими» Поттер на трансферном рынке потратил 82 миллиона фунтов, а это меньше, чем в январе лондонцы с учетом всех бонусов и дополнительных выплат отдали за одного только вингера «Шахтера» Михаила Мудрика (в сделке с «горняками» речь идет о 88 миллионах фунтов).

Для Поттера не было никакого резона отказываться от предложения «Челси». Помимо отличной зарплаты Грэм в Лондоне получал еще и возможность для карьерного роста, ведь успех в «Брайтоне» и был нужен наставнику для того, чтобы сделать со временем шаг вперед. Поэтому абсолютно никаких претензий к Поттеру у «Челси» в этом аспекте быть не могло и не может. Он делал и сделал абсолютно все, что мог. В конце концов, он не волшебник, и его зовут Грэм, а не Гарри…

Казалось бы, это прекрасно понимают в самом «Челси». Равно как и то, что главное достоинство Поттера, которое он ранее успел во всей красе продемонстрировать в «Эстерсунде» и «Брайтоне» - это умение работать на перспективу, то есть «в долгую». Грэма не просто в прессе нарекли «проектным менеджером». Это прозвище он заслужил планомерной и структурированной работой, направленной на постепенное улучшение результатов команды с целью выхода ее на пик через определенный период.

И первые заявления, которые звучали от руководства «Челси» после прихода Поттера, давали понять, что у Грэма, по крайней мере в текущем сезоне, будет неисчерпаемый кредит доверия, и что специалист не потеряет должность даже в том случае, если «синие» финиширует вне топ-4 и не пробьются в Лигу чемпионов. Уже тогда подобные слова вызывали у прожженных скептиков лишь саркастическую улыбку, однако в целом они казались абсолютно логичными – в конце концов, Поттер был лишен возможности пройти полноценную предсезонку с «Челси», и спрашивать с него по всей строгости по итогам девяти месяцев сотрудничества (то есть, в мае) было бы верхом безрассудства, особенно учитывая долгосрочный контракт, заключенный с Грэмом.

Тодд Боэли действительно существенно выделялся на фоне большинства своих коллег из топ-клубов английской Премьер-лиги. Но так продолжалось недолго… В начале апреля, сразу после сенсационного домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2), босс «синих», кажется, сдался окончательно и отошел от всех тех принципов, которые декларировались при начале, казалось бы, многообещающего сотрудничества с Поттером. Грэм был уволен, а в официальном коммюнике, выпущенном по такому поводу, значилась ключевая фраза, подводившая жирную черту под итогом работы Поттера в «Челси» - «мы все разочарованы таким результатом».

По информации британских инсайдеров, решение уволить Поттера было принято руководством «Челси» во главе с Боэли после того, как на нем настояли Пол Уинстенли (директор по глобальному поиску талантов и трансферам) и Лоуренс Стюарт (технический директор). Якобы именно последние двое стали главной движущей силой, спровоцировавшей клуб пойти на досрочное прекращение сотрудничества с Поттером.

Для подавляющего большинства футболистов первой команды «Челси» решение руководства отправить в отставку Поттера стало полной неожиданностью. По данным The Telegraph, игроки были застигнуты врасплох, узнав об увольнении главного тренера из заявления на официальном сайте. После этого многие из них «принялись звонить своим агентам, пребывая в состоянии шока и пытаясь понять, что их ждет в ближайшее время».

Хаотичность в решении уволить Поттера проявилась еще и в том факторе, что у «Челси», похоже, прямо сейчас нет готовой кандидатуры по замене английского специалиста. Временно исполнять обязанности главного тренера лондонской команды в ближайшее время будет экс-ассистент Поттера 42-летний испанец Бруно Сальтор, который вряд ли получит шанс возглавить «синих» на полноценной основе, если только не выиграет, как когда-то Роберто Ди Маттео, Лигу чемпионов…

И если решение отправить в отставку Поттера напрашивалось, исходя чисто из логики сиюминутных достижений и результатов команды, то вот в аспекте менеджерской прозорливости и общей логики поступков оно стало первым серьезным фиаско для Тодда Боэли во главе «Челси». Неслучайно над главной фигурой «синих» уже успел подшутить легендарный экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер, который в твиттере написал следующее: «Тодд сказал, что он будет отличаться от Романа [Абрамовича]. Я сочувствую Грэму Поттеру, но это было неизбежно. Ты не можешь менять Тухеля на Поттера. Нелепое решение для старта».

