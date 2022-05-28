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  4. Челси подтвердил продажу клуба. Абрамович пожелал новим владельцам удачи
Англия
28 мая 2022, 17:40 |
576
0

Челси подтвердил продажу клуба. Абрамович пожелал новим владельцам удачи

Сделка завершится в понедельник

28 мая 2022, 17:40 |
576
0
Челси подтвердил продажу клуба. Абрамович пожелал новим владельцам удачи
Skysports.com

Клуб АПЛ «Челси» на официальном сайте подтвердил, что в понедельник официально завершится продажа актива новым владельцам.

Это стало возможным после одобрения АПЛ и правительства Великобритании.

Роман Абрамович, который владел клубом с 2003 года, но был вынужден продать «Челси» из-за санкций, пожелал новым собственникам удачи.

«Передаю «Челси» в новые руки и желаю удачи как на поле, так и вне его. Для меня было честью быть частью этого клуба», - заявил Абрамович.

Синими теперь владеет американский консорциум, который выложил за клуб 4,25 миллиарда фунтов.

Абрамович из-за санкций ничего не получит, а часть денег уйдет в фонд помощи украинцам, пострадавшим от войны.

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Источник ФК Челси
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