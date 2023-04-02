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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Англия
02 апреля 2023, 22:19 |
2933
6

ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера

47-летний специалист не проработал на «Стэмфорд Бридж» и года

02 апреля 2023, 22:19 |
2933
6
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Лондонский «Челси» объявил об увольнении английского специалиста Грэма Поттера с должности главного тренера.

Сообщается, что Поттер согласился пойти на взаимное расторжение контракта.

В ближайшее время «синими» в качестве временного наставника будет руководить 42-летний испанец Бруно Сальтор, являвшийся ранее одним из ассистентов Поттера.

В официальном коммюнике «Челси» приводятся слова совладельцев клуба Тодда Боэли и Бехдада Эгбали:

«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в развитие «Челси». Мы с высочайшим уважением относимся к Грэму как к тренеру и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким результатом. Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно и команду, поскольку мы сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 игр Премьер-лиги и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимум усилий в каждой из этих игр, чтобы закончить сезон на высоком уровне».

Напомним, Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре минувшего года. Под его руководством «синие» провели 31 матч (12 побед, 8 ничьих и 11 поражений).

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Грэм Поттер Челси отставка Английская Премьер-лига
Источник ФК Челси
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Комментарии 7
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Maks Krot
А забив бы Мудрик свои моменты ,Гарри тренировал бы дальше ,фаны Челси благодарны должны. быть  Мудрику )
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+4
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nivavn
Тепер буде цікаво. Палка з Серною з ким про СТО лямів домовлялися???
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0
fitnes_sports066
Ураааа,это настоящий праздник! Наконец то
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0
GloryUkraine
Схоже Челсі змирилися з провальним сезоном. 
Ответить
0
Zanregent
А Луческу?) Хотя пусть уже доиграет сезлон
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-1
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