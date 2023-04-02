ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера

Лондонский «Челси» объявил об увольнении английского специалиста Грэма Поттера с должности главного тренера.

Сообщается, что Поттер согласился пойти на взаимное расторжение контракта.

В ближайшее время «синими» в качестве временного наставника будет руководить 42-летний испанец Бруно Сальтор, являвшийся ранее одним из ассистентов Поттера.

В официальном коммюнике «Челси» приводятся слова совладельцев клуба Тодда Боэли и Бехдада Эгбали:

«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в развитие «Челси». Мы с высочайшим уважением относимся к Грэму как к тренеру и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким результатом. Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно и команду, поскольку мы сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 игр Премьер-лиги и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимум усилий в каждой из этих игр, чтобы закончить сезон на высоком уровне».

Напомним, Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре минувшего года. Под его руководством «синие» провели 31 матч (12 побед, 8 ничьих и 11 поражений).