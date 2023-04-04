Де Дзерби не хочет переходить в Челси
Тренер «Брайтона» отклонит предложение, если такое поступит
«Челси» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Грэма Поттера. Одним из претендентов считается наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Однако, по информации английских СМИ, итальянец не хочет переходить в «Челси». Если ему поступит предложение от «Синих», Де Дзерби его отклонит. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Интера».
Также «Челси» рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Маурисио Почеттино, Рубена Аморима, Оливера Гласнера, Луиса Энрике и Лучано Спаллетти.
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