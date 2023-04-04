Де Дзерби не хочет переходить в Челси

«Челси» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Грэма Поттера. Одним из претендентов считается наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Однако, по информации английских СМИ, итальянец не хочет переходить в «Челси». Если ему поступит предложение от «Синих», Де Дзерби его отклонит. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Интера».

Также «Челси» рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Маурисио Почеттино, Рубена Аморима, Оливера Гласнера, Луиса Энрике и Лучано Спаллетти.