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  4. Де Дзерби не хочет переходить в Челси
Англия
04 апреля 2023, 16:31 |
807
2

Де Дзерби не хочет переходить в Челси

Тренер «Брайтона» отклонит предложение, если такое поступит

04 апреля 2023, 16:31 |
807
2
Де Дзерби не хочет переходить в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

«Челси» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Грэма Поттера. Одним из претендентов считается наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Однако, по информации английских СМИ, итальянец не хочет переходить в «Челси». Если ему поступит предложение от «Синих», Де Дзерби его отклонит. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Интера».

Также «Челси» рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Маурисио Почеттино, Рубена Аморима, Оливера Гласнера, Луиса Энрике и Лучано Спаллетти.

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Челси Брайтон Роберто Де Дзерби
Источник Evening Standard
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Комментарии 2
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fitnes_sports066
Правильно делает! Он увидел какие владельцы этого достаточно. Получить деньги большие за счёт глупцов это конечно соблазнительно, но большой риск испортить себе имидж и карьеру в Челси. Он понял что это за проект и с кем.
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+2
Gargantua
он позвонил Мудрику, а тот как раз переодевался в коридоре и дрожал от холода 
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+1
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