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  4. Де Дзерби возглавит итальянский гранд, если тот провалит четвертьфинал ЛЧ
Италия
03 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 23:37
1205
0

Де Дзерби возглавит итальянский гранд, если тот провалит четвертьфинал ЛЧ

Это произойдет в случае отставки Симоне Индзаги, наставника «Интера»

03 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 23:37
1205
0
Де Дзерби возглавит итальянский гранд, если тот провалит четвертьфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист Роберт Де Дзерби, наставник английского «Брайтона», в ближайшее время может возглавить итальянский «Интер».

Это произойдет в случае отставки Симоне Индзаги с поста главного тренера нерадзурри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В случае неудачи в противостоянии с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов в «Интере» могут пойти на смену коуча, и Де Дзерби возглавит миланский гранд.

Ранее Роберто Де Дзерби тренировал донецкий «Шахтер», однако летом 2022 года покинул клуб УПЛ.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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