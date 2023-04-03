Де Дзерби возглавит итальянский гранд, если тот провалит четвертьфинал ЛЧ
Это произойдет в случае отставки Симоне Индзаги, наставника «Интера»
Итальянский специалист Роберт Де Дзерби, наставник английского «Брайтона», в ближайшее время может возглавить итальянский «Интер».
Это произойдет в случае отставки Симоне Индзаги с поста главного тренера нерадзурри, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В случае неудачи в противостоянии с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов в «Интере» могут пойти на смену коуча, и Де Дзерби возглавит миланский гранд.
Ранее Роберто Де Дзерби тренировал донецкий «Шахтер», однако летом 2022 года покинул клуб УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Бескоровайный – о победе над «Вересом»
Александр рассказал, что пошло не так и как изначально он планировал позвать Владу замуж