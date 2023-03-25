Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера
Миланский клуб летом может провести ротацию наставников
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», ближайшим летом может вернуться в родную Италию.
Интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Интер», руководство которого оценивает варианты и подыскивает потенциальную замену для Симоне Индзаги.
Существует высокая вероятность того, что Индзаги за неудовлетворительные результаты в сезоне будет отправлен в отставку, и Де Дзерби сейчас называется приоритетной кандидатурой для миланского клуба.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби может заменить Моуриньо в «Роме».
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