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  4. Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера
Англия
25 марта 2023, 09:18 |
407
0

Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера

Миланский клуб летом может провести ротацию наставников

25 марта 2023, 09:18 |
407
0
Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера
dailymail.co.uk. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», ближайшим летом может вернуться в родную Италию.

Интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Интер», руководство которого оценивает варианты и подыскивает потенциальную замену для Симоне Индзаги.

Существует высокая вероятность того, что Индзаги за неудовлетворительные результаты в сезоне будет отправлен в отставку, и Де Дзерби сейчас называется приоритетной кандидатурой для миланского клуба.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может заменить Моуриньо в «Роме».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Интер Милан Симоне Индзаги
Источник Blasting News
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