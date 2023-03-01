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  4. Де Дзерби может заменить Моуриньо в Роме
Англия
01 марта 2023, 19:12 | Обновлено 01 марта 2023, 19:19
177
1

Де Дзерби может заменить Моуриньо в Роме

Экс-тренер «Шахтера» в следующем сезоне может вернуться в итальянскую Серию А

01 марта 2023, 19:12 | Обновлено 01 марта 2023, 19:19
177
1
Де Дзерби может заменить Моуриньо в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», в следующем сезоне может вернуться в итальянскую Серию А.

Интерес к потенциальному сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Рома», которую по завершении сезона может покинуть португальский наставник Жозе Моуриньо.

В контракте Де Дзерби с «Брайтоном» прописана сумма отступных, составляющая 15 миллионов евро.

Помимо «Ромы» услуги итальянского коуча «чаек» интересны «Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Тоттенхэму».

Другой источник ранее информировал, что Де Дзерби может заменить Клоппа в «Ливерпуле».

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Источник Forza-Roma.com
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Комментарии 1
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Mike000000
Та определитесь в Ювентусе, Интере ,Роме или Тотенхеме.Наверное он просто в розширеном шорт листе и всё.А тут прям с такой фигни новость делают
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