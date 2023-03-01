Де Дзерби может заменить Моуриньо в Роме

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», в следующем сезоне может вернуться в итальянскую Серию А.

Интерес к потенциальному сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Рома», которую по завершении сезона может покинуть португальский наставник Жозе Моуриньо.

В контракте Де Дзерби с «Брайтоном» прописана сумма отступных, составляющая 15 миллионов евро.

Помимо «Ромы» услуги итальянского коуча «чаек» интересны «Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Тоттенхэму».

Другой источник ранее информировал, что Де Дзерби может заменить Клоппа в «Ливерпуле».