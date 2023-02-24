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Англия
24 февраля 2023, 17:52 | Обновлено 24 февраля 2023, 18:57
955
7

Источник: Де Дзерби летом может сменить Клоппа в Ливерпуле

Невероятный карьерный рост для 43-летнего итальянского специалиста

24 февраля 2023, 17:52 | Обновлено 24 февраля 2023, 18:57
955
7
Источник: Де Дзерби летом может сменить Клоппа в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля».

Сообщается, что руководство «красных» рассматривает 43-летнего итальянского специалиста как возможного преемника для Юргена Клоппа. Кандидатура бывшего тренера «Шахтера» станет приоритетным вариантом для мерсисайдцев, если немецкий специалист летом покинет свой пост.

Отметим, что в шорт-листе «Ливерпуля» также значатся Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино, а Клопп пока что сохраняет отличные отношение с руководством английского клуба.

Источник сообщает, что в контракте Де Дзерби есть пункт об отступных, которые составляют 13 миллионов евро.

Ранее была информация о том, что итальянец может заменить Антонио Конте в «Тоттенхэме».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Ливерпуль Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
Источник La Repubblica
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Комментарии 7
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Old Т
Один уже перешёл из Альбиона в Челси.)
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+4
Борис Велев
Если  сейчас  поменять  Клоппа,  Ливерпуль  не  встанет  с  колен  еще,  как минимум  , года   два....  Надо  укреплять  и  обновлять команду... Ливерпуль  команда  не  для  Дзерби,  при всем  уважении...Слишком многое  придется  менять,  а  на  адаптацию  тренера  и  игроков, их сыгранность тоже  нужно  терпение  и  время, которого  у  команды  и боссов  просто нет.
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+3
Станислав Кокра
Якщо Ліверпуль звільнить Клоппа, то це буде найбільшою їхньою помилкою.
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+3
Максим Колісник
Це було б дуже тупо. Клопп заслуговує на ще один сезон. Команда провела останні 4 сезони на височенному рівні. Колись мав бути спад
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+2
Gorok
Не дай Боже, Я цього не переживу, мій улюблений клуб і це...
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+2
bzzzzzz
Сложно представить Ливерпуль без Клоппа. Он можно сказать создал этот клуб, какой мы его знаем сейчас. Это загадка на что будет способна эта команда без Клоппа, так как очень много завязано под его стиль игры. Поэтому я бы лучше посоветовал Клоппу пробовать чтото менять в стиле игры, как это например делал Гвардиола отходя от привычной тики-таки. А то как показывают игры с реалом и текущий сезон в АПЛ это почти тупик.
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0
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