Источник: Де Дзерби летом может сменить Клоппа в Ливерпуле
Невероятный карьерный рост для 43-летнего итальянского специалиста
Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля».
Сообщается, что руководство «красных» рассматривает 43-летнего итальянского специалиста как возможного преемника для Юргена Клоппа. Кандидатура бывшего тренера «Шахтера» станет приоритетным вариантом для мерсисайдцев, если немецкий специалист летом покинет свой пост.
Отметим, что в шорт-листе «Ливерпуля» также значатся Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино, а Клопп пока что сохраняет отличные отношение с руководством английского клуба.
Источник сообщает, что в контракте Де Дзерби есть пункт об отступных, которые составляют 13 миллионов евро.
Ранее была информация о том, что итальянец может заменить Антонио Конте в «Тоттенхэме».
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