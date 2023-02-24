Источник: Де Дзерби летом может сменить Клоппа в Ливерпуле

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля».

Сообщается, что руководство «красных» рассматривает 43-летнего итальянского специалиста как возможного преемника для Юргена Клоппа. Кандидатура бывшего тренера «Шахтера» станет приоритетным вариантом для мерсисайдцев, если немецкий специалист летом покинет свой пост.

Отметим, что в шорт-листе «Ливерпуля» также значатся Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино, а Клопп пока что сохраняет отличные отношение с руководством английского клуба.

Источник сообщает, что в контракте Де Дзерби есть пункт об отступных, которые составляют 13 миллионов евро.

Ранее была информация о том, что итальянец может заменить Антонио Конте в «Тоттенхэме».