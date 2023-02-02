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Англия
02 февраля 2023, 21:40 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:44
2941
5

Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле

Если боссы «красных» пожелают заменить главного тренера – готовый кандидат уже перед ними

02 февраля 2023, 21:40 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:44
2941
5
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби становится все более и более популярной фигурой в английской Премьер-лиге. 43-летний итальянец прибыл работать с «Брайтоном» лишь в сентябре минувшего года, когда экс-коуч «чаек» Грэм Поттер принял приглашение от «Челси», и уже успел проявить себя с лучшей стороны. В 2023 году «Брайтон» провел пять матчей, в которых добыл четыре победы при одной ничьей, а разница мячей составила 16:5. Иными словами, в среднем подопечные Де Дзерби забивали соперникам по три мяча за игру, а пропускали в свои ворота – только по одному.

Наиболее яркими воспоминаниями последних недель, если говорить о «Брайтоне», являются, безусловно, две победы «чаек» над грандом английского футбола «Ливерпулем». Сперва команда Де Дзерби нокаутировала «красных» в поединке чемпионата – 3:0, а затем безжалостно устранила соперника с пути в Кубке Англии – 2:1. Если добавить к этому ничью 3:3, которая была зафиксирована 1 октября минувшего года на «Энфилде» в рамках противостояния «Ливерпуля» и «Брайтона» в 9-м туре АПЛ, причем в дебютном поединке Де Дзерби в этом турнире, то выходит, что итальянский тренер наряду с Зинедином Зиданом имеет лучшую статистику игр против «красных» с Юргеном Клоппом во главе.

Немецкий коуч «Ливерпуля» в течение двух недель наверняка пережил эффект дежавю. Когда 14 января «красные» неожиданно в гостях сгорели в матче против «Брайтона» (0:3), все только и обсуждали великолепную игру команды Де Дзерби, подтверждаемую прекрасной статистикой. «Чайки» в том поединке значительно больше контролировали мяч (62% против 38%), чаще били по воротам (14:6) и попадали в створ (9:2), а еще показали отличный выход из обороны в атаку при помощи коротких передач. Что-либо противопоставить этому «Ливерпуль» оказался не готов, причем нечто подобное с командой Клоппа произошло и спустя две недели – 29 января мерсисайдцы снова проиграли (1:2), покинув Кубок Англии, причем опять меньше контролировали мяч, реже били по воротам и не так интенсивно, как оппонент, прессинговали…

Юрген Клопп во втором в этом году поединке против «Брайтона» имел вид раздраженного отчима, который отчаянно и изо всех сил пытается вернуть на путь истинный своего непослушного пасынка. Немецкий наставник изо всех сил старался доказать, что разгромное поражение от «Брайтона» в чемпионате было случайностью, и победа в Кубке была нужна Клоппу как воздух, чтобы заставить заткнуться неуемных критиканов, повылазивших со всех сторон в различных британских СМИ.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Я же за одну ночь не превратился в плохого тренера. Вероятно, я никогда не был настолько хорошим тренером, как обо мне говорили, но я и не настолько плохой, как говорят сейчас. Прошлый сезон был невероятно интенсивным, мы боролись за четыре трофея. Если бы у нас не было столько травмированных, то в АПЛ мы бы имели на 4-5 очков больше. Уверен, мы до конца будем бороться за место в Лиге чемпионов, это не блестящий, но вполне нормальный сезон», - заявил Клопп, словно давая понять, что он неимоверно устал от всего того, что происходит вокруг его персоны в последние недели и месяцы.

Юрген, который работает с «Ливерпулем» вот уже восьмой год, кажется, попросту хочет убедить всех вокруг в том, что заслуживает оставаться на должности и в дальнейшем, даже если у клуба поменяются собственники. На текущий момент позициям Клоппа абсолютно ничего не угрожает и как минимум до конца сезона он наверняка сохранит свой пост, а с ним – возможность реабилитироваться за отнюдь не блестящее начало сезона.

Прямо сейчас «Ливерпуль» от четвертого места – так называемой «зоны Лиги чемпионов» - отделяют уже 10 очков… Кроме того, команда Клоппа уже вылетела из обоих национальных кубков, а в плей-офф Лиги чемпионов «красным» предстоит сразиться с мадридским «Реалом», который наверняка будет считаться у букмекеров фаворитом в обоих матчах. Если 15 марта «Ливерпуль» прекратит свой путь и в самом престижном клубном турнире Европы, то даже самые явные симпатики Клоппа будут вынуждены признать, что сезон-2022/23 оказался очередным периодом потерянных возможностей в истории «красных».

Очевидно, что уже летом «Ливерпуль», особенно если обретет нового владельца, попробует обновить состав за счет приглашения молодых и талантливых исполнителей. Еще минувшим летом всерьез поговаривали о Джуде Беллингеме, но для осуществления этой сделки «красным» не хватило согласия собственников на солидную инвестицию. Если летом 2023-го боссы «Ливерпуля» (нынешние, либо же новые) все-таки решатся на трансферы игроков калибра Беллингема, то им нужно быть уверенными в том, что в проект Клоппа по-прежнему стоит продолжать вкладывать деньги, а не подыскивать для немца замену.

Юрген, без сомнений, заслужил право на еще один шанс, однако вопрос о том, будет ли такое решение лучшим, как для него самого, так и для клуба, становится все более и более неопределенным. Неслучайно Энди Робертсон выглядел после «Брайтона» таким же несчастным, как и его наставник, заявив, что несмотря на всю проделанную работу, после чемпионата мира «Ливерпуль», очевидно, действительно выглядит только хуже.

В ситуации, если «Ливерпулю» придется искать нового наставника, выбор боссов клуба вполне может пасть на Роберто Де Дзерби. Экс-коучу «Шахтера» выпал прекрасный шанс «показать товар лицом», и в очных матчах против «красных» просмотр для итальянца выдался идеальным. Когда после матча против твоей команды наставник соперника заявляет, что это была худшая игра для его подопечных, лучшей характеристики в резюме сложно и представить.

Getty Images/Global Images Ukraine

Поразительно и то, что после матчей с «Брайтоном» в английских экспертных кругах только и разговоров было, что о гегенпрессинге «Ливерпуля» - точнее, о том, насколько подопечные Де Дзерби в этом аспекте смотрелись лучше команды Клоппа. Кроме того, итальянец уже всем доказал, что пропитан невероятными мятежным духом и нравственной совестью. Когда началась война в Украине, Де Дзерби, у которого было предложение быстро покинуть страну, отказался уезжать ровно до тех пор, пока все легионеры «Шахтера» и члены их семей не будут благополучно эвакуированы.

Оказавшись в «Брайтоне», Де Дзерби раскрыл новые таланты в команде, которая, по мнению большинства, уже играла на пределе своих возможностей при Грэме Поттере. Одним из ярких примеров является 25-летний японский вингер Каору Митома, который при прежнем наставнике в рамках текущего сезона в АПЛ ни разу не объявлялся в стартовом составе, а вот при Де Дзерби уже забил четыре мяча в последних шести поединках. 18-летний центрфорвард Эван Фергюсон также получил свой настоящий шанс в «Брайтоне» при Де Дзерби, а сейчас имеет на своем счету уже 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.

С точки зрения вероятной преемственности, важно обстоятельство, дающее понять, что команды Де Дзерби обладают тем же по-хорошему гангстерским духом, что и «Ливерпуль» времен расцвета при Клоппе. Да, стилистика может несколько отличаться в виду различных обстоятельств, однако итальянский наставник доказал, что может успешно конвертировать свои идеи в успех не только за короткий период в «Брайтоне», но и во время работы с «Шахтером» и, конечно же, «Сассуоло».

Иногда для того, чтобы быстро наладить состояние дел, вовсе не обязательно разрушать то, над чем так долго и скрупулезно работал весь коллектив на протяжении ряда лет. Порой для этого достаточно просто свежего взгляда со стороны, который помогает увидеть то, что другие заметить уже попросту не в состоянии, и Де Дзерби, пожалуй, смог бы обеспечить это «Ливерпулю».
Хотя списывать со счетов Юргена Клоппа прямо сейчас вряд ли стоит. Немец не зря имеет репутацию топ-менеджера современности, и он все еще способен изменить ход событий даже тогда, когда они выглядят откровенно нерадостно. Но в случае, если руководство «Ливерпуля» все-таки решится пойти на смену наставника, нынешний коуч «Брайтона» потенциально выглядит едва ли не идеальным кандидатом на роль преемника немца.

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Роберто Де Дзерби Юрген Клопп Ливерпуль статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Нічого не маю проти Де Дзербі, але Клопп, для мене, один з найкращих тренерів світу. На місці Ліверпуля я його не міняв би. Спади бувають у всіх. Мені здається, що найбільша проблема Ліверпуля це керівництво. 
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+2
Gargantua
надеюсь эта статья на правах рекламы. за скромный гонорар от де Дзерби ))
какого успеха добился этот гений в Шахтере?
и какие изменения он принес в игру Брайтона, который слепил Поттер?
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-5
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